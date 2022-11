Avatar: La via dell’acqua, ecco il nuovo spettacolare trailer del film di James Cameron

L’attesa è finita. Dopo 13 anni di ritardi, lo sviluppo di nuove tecnologie e la promessa di quattro sequel, l’enorme franchise di Avatar sta finalmente tornando alla vita. Ciò significa che è passato molto tempo dal momento in cui siamo stati di nuovo introdotti al mondo di Pandora con un trailer completo, sono passati ben cinque mesi da quando il teaser da record è arrivato sui nostri schermi.

Adesso ne è arrivato uno nuovo. Il nuovo trailer mette in evidenza la portata epica dell’avventura in arrivo. Proprio come il primo film, Avatar: La via dell’acqua offrirà sicuramente ai nostri occhi molto su cui banchettare, e anche per molto tempo: la durata del blockbuster è di oltre tre ore.

Questa volta, tuttavia, il franchise diventerà ancor più ambizioso in quanto ci porterà in un mondo sottomarino che ha messo alla prova la produzione durante le riprese in serbatoi d’acqua.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Il sequel sembra ancora più sbalorditivo nella sua “grafica blu intenso” rispetto al film del 2009. Tante creature nuove: vediamo i Na’vi su pesci volanti, uccelli, creature che comunicano con una balena, eppure in qualche modo divisi nonostante la loro affinità con la natura. Le persone aliene sono divise, combattono l’una contro l’altra in una lotta tra pistole e frecce. È davvero un mondo completamente nuovo che alza la posta in gioco del precedente film 3 volte vincitore di Oscar.

