Avatar: La via dell’acqua, ecco il teaser trailer dell’attesissimo film di James Cameron

Finalmente dopo che è stato proiettato prima delle anteprime di Doctor Strange nel multiverso della follia, e dopo esser arrivato al cinema in allegato al nuovo film Marvel Studios nelle proiezioni per tutti, finalmente la Disney ha rilasciato online il teaser trailer di Avatar: La via dell’acqua, il nuovo film di James Cameron che potremo vedere dal 14 dicembre al cinema.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto potete vedere anche un poster promozionale:

Check out the brand-new teaser poster for #Avatar: The Way of Water. Experience it only in theaters December 16, 2022. pic.twitter.com/S9zu2kirDM — Avatar (@officialavatar) May 9, 2022

Stando a Landau, il viaggio attraverso tutti e quattro i film creerà una saga interconnessa quindi, ma ogni film funzionerà anche come preso a se stante.

Il sequel sembra ancora più sbalorditivo nella sua “grafica blu intenso” rispetto al film del 2009. Tante creature nuove: vediamo i Na’vi su pesci volanti, uccelli, creature che comunicano con una balena, eppure in qualche modo divisi nonostante la loro affinità con la natura. Le persone aliene sono divise, combattono l’una contro l’altra in una lotta tra pistole e frecce. È davvero un mondo completamente nuovo che alza la posta in gioco del precedente film 3 volte vincitore di Oscar.

