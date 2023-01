Avatar: La Via dell’Acqua, il film di James Cameron ha incassato 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale

Finora Avatar: La Via dell’Acqua di James Cameron ha incassato 1,4 miliardi di dollari al botteghino, ma secondo quanto riferito non è ancora abbastanza per fare ciò che il regista si è prefissato – ricordiamo che le voci circa il mancato profitto se non si supera 2 miliardi sono solo fake news.

A poco più di due settimane dall’inizio della sua corsa nelle sale, Avatar: La Via dell’Acqua ha già superato l’eredità del suo predecessore al lancio, che però alla fine della corsa ha incassato ben 2,9 miliardi di dollari. Dopo il suo terzo fine settimana, Avatar: La Via dell’Acqua ha attualmente un incasso di $ 440 milioni nazionali e $ 957 milioni internazionali per un totale di $ 1,4 miliardi mondiali.

Dato che questo pone il sequel già come il quattordicesimo film di maggior incasso di tutti i tempi, Avatar: La Via dell’Acqua è già un successo al botteghino. Il sequel ha anche rivendicato diversi record, incluso uno precedentemente detenuto da Spider-Man: No Way Home, ma secondo gli ultimi rapporti, deve ancora realizzare un profitto per la Disney.

Un recente rapporto di Variety ha rilevato una previsione degli analisti del botteghino che hanno stimato che Avatar: La Via dell’Acqua ha bisogno di incassare $ 1,5 miliardi per realizzare un profitto. Dopo aver incassato poco più di 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo dopo due settimane nelle sale, il sequel di James Cameron deve ancora superare la sua soglia di redditività.

In realtà però questa notizia è frutto di una mal interpretazione, perché Cameron ha precedentemente detto diversamente, affermando che Avatar: La Via dell’Acqua deve incassare almeno $ 2 miliardi per diventare “un successo”, non redditizio al botteghino. Il leggendario regista ha affermato che il sequel era “fottutamente molto costoso” e rappresenta “il peggior business case nella storia del cinema”. Il regista ha detto che per essere un successo Avatar: La Via dell’Acqua dovrà mminimo essere il terzo o il quarto film con il maggior incasso della storia, ma idealmente dovrebbe superare il primo film.

