Avatar: La Via dell’Acqua, il film di James Cameron raggiunge quota 889/955 milioni di incasso globale

Dopo un’enorme affluenza a Natale, Avatar: La Via dell’Acqua ha superato un altro importante traguardo al botteghino con 955,1 milioni di dollari di incasso a livello globale, stando a Variety.

Lunedì, il sequel a lungo ritardato di James Cameron ha generato un enorme $ 31,5 milioni a livello nazionale e $ 52,2 milioni a livello internazionale, portando i rispettivi totali a $ 293 milioni in Nord America e $ 661 milioni all’estero.

In sole due settimane, La Via dell’Acqua ha già superato i botteghini globali di Black Panther: Wakanda Forever ($ 800 milioni), The Batman ($ 770 milioni), Thor: Love and Thunder ($ 760 milioni) milioni) e Minions: The Rise of Gru ($ 939 milioni). Attualmente è alla pari con Doctor Strange in the Multiverse of Madness ($ 955,7 milioni a livello globale) come terzo film di maggior incasso dell’anno.

E si prevede che il sequel di Avatar continuerà a dominare nella prossima settimana, anche se il rigido clima invernale negli Stati Uniti e l’aumento dei casi di COVID, RSV e influenza in tutto il mondo hanno frenato le vendite dei biglietti. Nei prossimi giorni, La Via dell’Acqua, con un budget di 350 milioni di dollari, raggiungerà la soglia del miliardo di dollari. È una soglia che solo altri due film, Top Gun: Maverick (1,48 miliardi di dollari) e Jurassic World Dominion (1,001 miliardi di dollari), sono riusciti a raggiungere nel 2022.

