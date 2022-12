Avatar: La Via dell’Acqua raggiunge 681 milioni di incasso in tutto il mondo

Avatar: The Way of Water sta arrivando alla fine di un tranquillo weekend al botteghino sotto Natale. L’epico sequel di fantascienza del regista James Cameron è arrivato a quota $ 217 milioni in patria, con oltre $ 250 milioni previsti entro domenica e 681 milioni in tutto il mondo.

La Via dell’Acqua arriva 13 anni dopo che il primo, che al tempo ha battuto i record al botteghino e alla fine è finito per diventare il film col maggior incasso di tutti i tempi. L’attuale bottino globale di quel film è di ben 2,9 miliardi di dollari. Prodotto con un budget dichiarato di circa $ 400 milioni, il sequel punta ovviamente a superare il primo film, come detto da Cameron stesso, ma non deve arrivare a quelle cifre per essere remunerativo, sia chiaro.

Il primo Avatar notoriamente ha iniziato la sua corsa al botteghino con un risultato inferiore alle aspettative, ma ha mostrato una forza senza precedenti per diversi mesi. La Via dell’Acqua sta attualmente superando Avatar in termini di inizio, perché ha guadagnato molto di più nel suo weekend di apertura. Il primo film aveva incassato 160 milioni di dollari a livello nazionale, ma, soprattutto, è sceso solo del 13% il secondo venerdì (La Via dell’Acqua è sceso del 63%). Con un calo previsto del 59% nel secondo fine settimana, The Way of Water sta andando meglio della maggior parte dei successi moderni, ma per gli standard del primo film, è un forte calo.

Nella classifica aggiornata assieme Avatar: La Via dell’Acqua troviamo Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio della Universal che ha raccolto $ 3,8 milioni venerdì, per un fine settimana previsto di $ 11,2 milioni e $ 17,4 milioni in quattro giorni. Il film dovrebbe incassare oltre 32 milioni di dollari a livello internazionale, per un’apertura globale di 57 milioni di dollari. Come La Via dell’Acqua, il sequel arriva più di un decennio dopo il primo film.

Il film biografico su Whitney Houston di Sony, I Wanna Dance with Somebody, ha incassato 2 milioni di dollari il primo venerdì. Diretto da Kasi Lemmons, il film dovrebbe incassare circa $ 5,5 milioni durante il fine settimana e tra $ 8 milioni e $ 10 milioni in quattro giorni. Il film è costato circa 45 milioni di dollari e ha ricevuto recensioni contrastanti.

Il dramma in costume da 100 milioni di dollari della Paramount Babylon dovrebbe conquistare il quarto posto nel suo weekend di debutto. Diretto dal premio Oscar Damien Chazelle, l’epopea divisiva ha raccolto $ 1,47 milioni nel suo primo venerdì, per un fine settimana previsto di $ 3,3 milioni e un bottino lungo quattro giorni di $ 5 milioni. Questo potrebbe essere un risultato preoccupante per la Paramount, che finora ha avuto un 2022 esemplare, avendo pubblicato il film con più incasso dell’anno, Top Gun: Maverick.

Fra i primi cinque c’è anche Black Panther: Wakanda Forever, che ha raccolto $ 1 milione nella sua settima settimana portando il totale incassato a 423 milioni di dollari al botteghino nazionale.



