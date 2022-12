Avatar: La Via dell’Acqua, Sam Worthington rivela che James Cameron ha scritto un “Avatar 1.5” per colmare le lacune tra i film

Anche se probabilmente non avremo mai un film ambientato tra Avatar e Avatar: La Via dell’Acqua, a quanto pare James Cameron sa esattamente come hanno vissuto le loro vite i personaggi principali del suo primo film in quel periodo. Anzi, l’ha proprio scritto.

In una conferenza stampa per il film, Sam Worthington, che interpreta Jake Sully, l’ex marine disabile diventato combattente per la libertà dei Na’vi, ha rivelato che Cameron gli ha dato un enorme manoscritto prima di iniziare a girare il sequel di Avatar che descriveva le avventure che il suo personaggio ha avuto con Neyteri prima di stabilirsi in una tranquilla felicità domestica.

“Jim si è reso conto che quella storia parlava di loro come guerrieri e che affrontano battaglie con altri clan”, ha detto Worthington. “Ci ha dato un buon punto di partenza per capire come colmare il vuoto fra i due film.”

Cameron ha pensato per molto tempo al più ampio universo di Avatar e al dramma interconnesso e intergenerazionale di questi film. Mentre è chiaro che questa parte della vita di Jake e Neyteri non era ciò su cui voleva concentrarsi in questo film, che si concentrerà molto di più sulle dinamiche familiari, su cosa significa costruire una comunità e su come Jake e Neyteri si comportano nel ruolo di genitori, questo è il marchio di fabbrica di James Cameron, conoscere anche il colore del carapace delle pulci dei cani.

Il sequel sembra ancora più sbalorditivo nella sua “grafica blu intenso” rispetto al film del 2009. Tante creature nuove: vediamo i Na’vi su pesci volanti, uccelli, creature che comunicano con una balena, eppure in qualche modo divisi nonostante la loro affinità con la natura. Le persone aliene sono divise, combattono l’una contro l’altra in una lotta tra pistole e frecce. È davvero un mondo completamente nuovo che alza la posta in gioco del precedente film 3 volte vincitore di Oscar.

Fonte

