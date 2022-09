Avatar: La Via dell’Acqua, Sigourney Weaver ha parlato dei processi di formazione per i sequel di Avatar

Coloro che sono rimasti al passo con i titoli dei sequel di Avatar, il primo dei quali è Avatar: La Via dell’Acqua, sanno che il film si concentrerà sugli ecosistemi marini di Pandora in misura estrema.

Sono già circolate notizie sul fatto che il cast abbia avuto bisogno di prendere lezioni d’immersione in apnea e la co-protagonista Kate Winslet abbia trattenuto il respiro per molto tempo sul set, ma ora è stata rivelata un’altra sorprendente abilità che il cast ha dovuto imparare.

Parlando in una nuova intervista, la star Sigourney Weaver ha parlato dei processi di formazione per Avatar 2 e 3, rivelando che lei e il resto del cast hanno dovuto imparare a fare parkour prima delle riprese.

“Penso che molte persone abbiano un’idea sbagliata di Jim, che è davvero motivato e molto serio. Certo, questo è vero, ma è stato solo quando sono stata in viaggio con lui a cacciare alieni che ho capito quanto sia anche incredibilmente divertente”, ha detto Weaver a Interview Magazine (via CB ). “Ero tipo: ‘Da dove viene questo, e dov’era quando passavamo mesi a correre con la mitragliatrice che hai progettato?’. So che mi presenterà sfide davvero uniche e non sarà timido nel chiedere esattamente ciò che vuole.”

Riguardo poi al parkour, l’attrice ha detto che la sua prima reazione è stata una secco: “Non posso farlo”, perché aveva paura che sarebbe stata presa in giro senza pieta per il suo essere poco aggraziata, ma ha poi sottolineato che James Cameron mette tutto a proprio agio.

“Sul set Avatar: La Via Dell’Acqua ero più vecchia di molte altre persone, e abbiamo dovuto fare molto parkour. Abbiamo dovuto fare i burpees. Abbiamo dovuto fare apnea. Non ti piacciono questi lavori in cui devi imparare qualcosa di davvero stravagante che tieni con te per il resto della tua vita? L’apnea, in particolare, sono grata di aver passato un anno ad allenarmi.”