Avatar: La via dell’acqua, Stephen Lang elogia la resa visiva del film e la sua storia

La star di Avatar: La via dell’acqua, Stephen Lang ha elogiato la straordinaria resa visiva del sequel e il modo in cui il film supera quello originale di James Cameron.

Rilasciato nel 2009, Avatar sarebbe diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Il film segue il marine Jake Sully (Sam Worthington) mentre si integra con una tribù di abitanti indigeni di una luna aliena chiamata Pandora per combattere una forza di invasori umani. Avatar è stato un successo sia di pubblico che di critica, elogiato per la sua incredibile tecnica e per il modo in cui Cameron ha dato vita a Pandora.

Cameron rilascerà quattro sequel di Avatar, il primo dei quali, Avatar: La Via dell’Acqua, uscirà entro la fine dell’anno. Il sequel presenta il ritorno di Worthington, Lang, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Giovanni Ribisi, oltre a introdurre una serie di nuovi personaggi interpretati da artisti del calibro di Kate Winslet, Michelle Yeoh, Bailey Bass, Jemaine Clement e Cliff Curtis, tra gli altri.

Il primo trailer del sequel di Avatar ha anticipato che Pandora sarà più bella che mai nel sequel e allo stesso tempo ha stuzzicato circa alcune nuove formidabili minacce. Il pubblico che è tornato al cinema per guardare la versione rimasterizzata di Avatar ha potuto vedere brevi clip di Avatar: La via dell’acqua dopo i titoli di coda, che mettevano in mostra incredibili ambienti acquatici.

In una recente intervista con ComicBook, la star Stephen Lang ha esaltato l’impressionante resa visiva di Avatar: La via dell’acqua e il modo in cui supera il film originale di James Cameron. Non sono solo gli elementi visivi che lasciano senza fiato, anticipa l’attore, ma anche la storia del film.

“Ho visto molto di Avatar 2. È fantastico. Non c’è dubbio. Voglio dire, non ho mai visto niente di simile e ho visto Avatar. È piuttosto fuori dagli schemi, è bellissimo. A parte il fatto che è assolutamente stupendo da guardare e cose del genere, è un film così umano. C’è così tanto cuore, sentimento e passione nel film che penso che avrà un fascino molto, molto ampio per molte persone.”

Stando a Landau, il viaggio attraverso tutti e quattro i film creerà una saga interconnessa quindi, ma ogni film funzionerà anche come preso a se stante.

Il sequel sembra ancora più sbalorditivo nella sua “grafica blu intenso” rispetto al film del 2009. Tante creature nuove: vediamo i Na’vi su pesci volanti, uccelli, creature che comunicano con una balena, eppure in qualche modo divisi nonostante la loro affinità con la natura. Le persone aliene sono divise, combattono l’una contro l’altra in una lotta tra pistole e frecce. È davvero un mondo completamente nuovo che alza la posta in gioco del precedente film 3 volte vincitore di Oscar.

