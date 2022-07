Avatar: La Via dell’Acqua, una nuova immagine mostra Jake, Neytiri e la loro famiglia

Come molte persone desiderano sottolineare, sono passati 13 anni da quando James Cameron ha creato Avatar per un pubblico ignaro, offrendo il film più grande di tutti i tempi apparentemente dal nulla.

È una notevole quantità di tempo che è passata nel nostro mondo – e questo si riflette anche nei prossimi sequel. In Avatar: La Via dell’Acqua, Jake e Neytiri ora hanno una nidiata di bambini Na’vi, che alzano la posta mentre il mondo di Pandora si prepara ad affrontare una guerra completamente nuova.

Potete conoscere la nuova generazione nell’immagine esclusiva qui sotto:

Oltre a Neytiri (la seconda da sinistra) e Jake (all’estrema destra), vedete, da sinistra a destra, la Kiri di Sigourney Weaver, figlia adottata, così come i tre bambini biologici: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) e Tuktirey (Trinity Bliss).

Per Cameron, dare ai Sully un intero carico di bambini significava aumentare la posta in gioco personale ed emotiva per la sua saga sequel di quattro film.

“Sono padre di cinque figli”, dice il regista a Empire. “Mi guardo intorno – non voglio dire specificamente l’Universo Marvel, o l’Universo DC – al fantasy e alla fantascienza attuali e tutti questi eroi sembrano slegati dal pantano delle relazioni, le cose che ti buttano giù e ti bloccano, quelle cose che ti impediscono di correre e rischiare la vita. Ho pensato: ‘E se prendessi questi incredibili personaggi, Jake e Neytiri, e dessi loro una famiglia?’. Questo dà loro piedi di argilla da tenere saldi a terra. E non ci sono solo Neteyam, Lo’ak, Tuk e Kiri nel mix, c’è anche Spider, interpretato da Jack Champion, un orfano umano lasciato su Pandora che viene accolto come parte della famiglia di Sully.”

Per la star Sam Worthington, esplorare le idee sulla paternità ha offerto la possibilità di scavare in un lato completamente nuovo di Jake.

“Riguarda ciò che stai insegnando ai tuoi figli mentre si sviluppano e crescono”, dice. “Jake viene dal punto di vista dell’essere un marine e si appoggia a quel modo di pensare perché questo è ciò che era radicato in lui. Pacifismo e militarismo si scontrano sicuramente.”

Stando a Landau, il viaggio attraverso tutti e quattro i film creerà una saga interconnessa quindi, ma ogni film funzionerà anche come preso a se stante.

Il sequel sembra ancora più sbalorditivo nella sua “grafica blu intenso” rispetto al film del 2009. Tante creature nuove: vediamo i Na’vi su pesci volanti, uccelli, creature che comunicano con una balena, eppure in qualche modo divisi nonostante la loro affinità con la natura. Le persone aliene sono divise, combattono l’una contro l’altra in una lotta tra pistole e frecce. È davvero un mondo completamente nuovo che alza la posta in gioco del precedente film 3 volte vincitore di Oscar.

Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia raccontando la storia della famiglia di Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono, le lunghe distanze percorse per tenersi al sicuro, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che affronteranno.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Potremo vedere Avatar: La via dell’acqua vedere dal 14 dicembre 2022 al cinema.

