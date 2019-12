Avatar: Miles Quaritch sarà l’antagonista di tutti i sequel

Sapevamo tutti che sarebbe toranto, ma sembra proprio che il colonnello Miles Quaritch sarà l’antagonista di tutti i sequel di Avatar.

Il sequel di Avatar ha da pochissimo terminato la fase di riprese, e mentre aspettiamo il rilascio di un primo teaser (anche una cosa di pochissimi secondi non guasterebbe) torniamo a parlare di uno degli elementi che più fanno storcere il naso se si pensa al futuro del franchise: il personaggio del colonnello Miles Quaritch. Il personaggio, interpretato da Stephen Lang, è stato l’antagonista del primo film, uscito ben dieci anni fa, ma James Cameron ha più volte confermato che tornerà anche nel sequel, e stando alle ultime non solo.

Durante una recente intervista con Deadline, è stato lo stesso Lang a confermare che il personaggio non solo sarà il villain di Avatar 2, bensì anche di tutti gli altri sequel che Cameron ha pianificato fino ad ora:

Jim mi ha suggerito anni fa, ancora prima che le riprese di Avatar fossero concluse, che Quartich aveva un futuro. All’epoca presi la notizia con le pinze, perché ci eravamo scolati qualche birra. Poco dopo l’uscita di Avatar, Jim mi disse di nuovo che il Colonnello sarebbe tornato, e per allora conoscevo Jim abbastanza bene da sapere che pensa quello che dice e dice quello che pensa.

A confermare il tutto è stato lo stesso Cameron, che ritiene questo continuo ritorno del personaggio piuttosto interessante ed inedito:

Non c’è un nuovo villain ogni volta, il che è interessante. La stessa persona, lo stesso figlio di puttana in tutti e quattro i film. È il più bravo e continua a migliorare. So che Stephen Lang lascerà tutti a bocca aperta.