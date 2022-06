Avatar Studios e Paramount svilupperanno tre film collegati al franchise di Avatar

L’ultimo dominatore dell’aria sta arrivando sul grande schermo. Sono attualmente in fase di sviluppo tre film animati del franchise di “Avatar” presso Paramount Animation e Nickelodeon Animation, che saranno collegati ai mondi di “Avatar: The Last Airbender” e “The Legend of Korra”.

Il primo dei tre film, ancora senza titolo, sarà diretto da Lauren Montgomery, che ha lavorato a “The Last Airbender” e “Voltron: Legendary Defender”. Nessun dettaglio della trama è stato svelato, se non che i film saranno destinati all’uscita nelle sale.

I film saranno prodotti sotto il marchio Avatar Studios, annunciato nel febbraio 2021 da Paramount e Nickelodeon. I produttori dei film sono Bryan Konietzko (“Avatar: The Last Airbender”, “The Legend of Korra”), Michael DiMartino (“Avatar: The Last Airbender”, “The Legend of Korra”) ed Eric Coleman (“Avatar: The Last Airbender,” “SpongeBob SquarePants”).

“Mentre i creatori originali Mike e Bryan espandono l’universo di Avatar con noi, manteniamo tutto in famiglia con Lauren che porta lo stesso tipo di lavoro profossionale e meraviglioso che ha reso grande la serie originale, ai suoi nuovi compiti di regia per il prossimo film”, afferma Ramsey Naito, presidente, Animation & Development, Paramount Animation e Nickelodeon Animation.

Latifa Ouaou, EVP of Movies and Global Franchises di Paramount Animation e Nickelodeon Animation, supervisionerà lo sviluppo del film, insieme a Jason McConnell, VP of Animation, Nickelodeon Animation e Paramount Animation.

L’annuncio ufficiale sarà dato giovedì durante la presentazione della Paramount all’Annecy International Animation Film Festival, dove lo studio annuncerà anche Chris Miller (“Il gatto con gli stivali”) come regista del suo prossimo musical d’animazione “I Puffi”.

