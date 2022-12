Avatar Studios starebbero sviluppando una nuova serie ambientata dopo The Legend of Korra

Secondo un nuovo rumor da prendere con le pinze, rilasciato da Avatar News, gli Avatar Studios stanno lavorando alla prossima serie di Avatar dopo Aang e Korra. Una serie animata in streaming originale ambientata nel futuro dopo The Legend of Korra, che segue il prossimo Earth Avatar nel ciclo, dovrebbe arrivare su Paramount+ nel 2025.

Ma c’è di più. Un film d’animazione con questo Avatar e la sua era arriverà nei cinema negli anni successivi all’uscita dello spettacolo – si dice potrebbe essere uno dei film che sono effettivamente già stati annunciati.

Al momento non sappiamo fino a che punto nel futuro sarà ambientata l’era di questo Avatar, ma da una stima approssimativa fatta dalla fonte e basata sugli Avatar precedenti, potrebbe essere ambientata circa 100 anni dopo l’epoca di Korra, una sorta di equivalente del nostro mondo quindi ma nel mondo di Avatar data la processione d’ambientazione vista fra le due serie.

Il 2025 sarà un enorme anno di lancio per l’universo animato degli Avatar Studios, con il film di Aang in arrivo nelle sale il 10 ottobre 2025, così come questa apparente nuova serie in streaming nello stesso anno.

