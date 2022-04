Avatar: The Last Airbender, Arden Cho potrebbe essersi unita al cast in un ruolo non specificato

Netflix è stata impegnata nello sviluppo dei suoi adattamenti live-action di famose serie animate provenienti da tutto il mondo. Uno dei più grandi della loro lista è il prossimo adattamento di Avatar: The Last Airbender, che rivisiterà ancora una volta la storia di Aang, mentre viaggia per il mondo per abbracciare il suo destino di Avatar, mentre padroneggia tutti e quattro gli elementi.

Abbiamo avuto una buona visione del cast dell’imminente adattamento della prima stagione, ma sembra che un’altra attrice possa essersi unita alla produzione.

Secondo Knight Edge Media, quindi vi raccomandiamo di prendere la cosa con le dovute pinze, l’attrice Arden Cho potrebbe essersi unita alla produzione in un ruolo non specifico.

Ci sono state teorie sulla sua potenziale adesione a causa del fatto che è stata a Vancouver per un mese per girare un progetto senza nome. Ha condiviso queste informazioni sul suo Twitter ufficiale a marzo.

L’attrice ha fatto il suo grande debutto nel settore come Kira Yukimura in Teen Wolf, dove si è recentemente rifiutata di tornare perché le era stata offerta solo la metà dello stipendio dei co-protagonisti maschi. Ha continuato a recitare in vari ruoli da ospite in Castle, Hawaii Five-0, e ha anche ottenuto un ruolo ricorrente in Chicago Med.

Non essendo chiaro chi potrebbe interpretare, ci sono parecchi ruoli che potrebbe ricoprire nella prima stagione. Sappiamo che questa probabilmente adatterà il Libro 1 della serie animata originale. Quindi, potrebbe avere un ruolo come parte della Nazione del Fuoco, che dovrà affrontare la Tribù dell’Acqua del Nord.

