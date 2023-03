Avatar: The Way of Water, Jon Landau difende la scena della caccia al tulkun: “E’ pensata per essere sconvolgente”

Il pubblico di Avatar: The Way of Water si è incredibilmente affezionato al tulkun, motivo per cui un produttore ha difeso la decisione di mantenere una scena sconvolgente.

Il regista James Cameron e la Disney hanno anticipato il fascino degli animali marini, in particolare Payakan, e sono arrivati ​​​​al punto di regalargli un set Lego. Ma, naturalmente, ha anche aiutato il fatto che Avatar 2 abbia fatto di tutto per dare a queste creature una cultura e un legame familiare con i Metkayina e altri personaggi.

Il legame tra la Ronal di Kate Winslet e una madre tulkun, Roa, è stato il fulcro di una delle sequenze più devastanti del film poiché traccia pesanti parallelismi con il nostro mondo. Un produttore, in particolare, è rimasto contento che il pubblico sia stato sconvolto dalla sequenza.

In un’intervista con The Wrap, al produttore di Avatar: The Way of Water Jon Landau è stato chiesto perché la sequenza di caccia al tulkun fosse stata ridotta rispetto alla sua lunghezza iniziale e se fosse stata ritenuta troppo per il pubblico. Landau non ha affrontato il fatto se fosse “troppo” per alcuni spettatori, ma che fosse per il gusto di essere più “conciso” con l’azione. Ha detto che durante il “primo montaggio della caccia al Tulkun, abbiamo visto opportunità per rendere la sequenza più snella” ma lo abbiamo fatto senza perdere “la qualità emotiva” della sequenza.

“Una delle cose che abbiamo tenuto ad inserire nei film di Avatar in generale è che l’azione racconta una storia. E mentre stavamo guardando un primo taglio della caccia a Tulkun, abbiamo visto opportunità per renderla più snella senza sacrificare l’avventura o la qualità emotiva alla fine.”

L’intervistatore ha chiesto di nuovo se le persone fossero stato eccessivamente sconvolte dalla caccia al tulkun, e Landau ha risposto che “è pensato per essere sconvolgente”. Landau ha detto che un errore commesso dai registi è quello di “reagire in modo sbagliato” al feedback negativo per certe scene. Dopotutto, come ha detto Landau, il pubblico non ha reagito negativamente alla scena della morte di Jack in Titanic perché era una brutta scena, ma perché li ha resi tristi. Lo stesso con la sequenza di caccia al tulkun, che “alla gente non doveva piacere”.

Allontanandosi dal parallelismo con la caccia alle balene, a Landau è stato chiesto del personaggio emergente di Payakan e se lui o l’equipaggio si aspettavano che il tulkun in esilio entrasse in contatto con così tante persone.

“Ho sempre visto Payakan un po’ come Lassie. E direi che questa è come la storia di un ragazzo e il suo cane. Sono entrambi emarginati e hanno bisogno l’uno dell’altro. Ho pensato che Payakan sarebbe stato un personaggio particolare, la gente all’inizio non lo avrebbe capito, ma avrebbero duvuto continuare a pensare che Payakan è un personaggio, non qualcosa di contorno.”

