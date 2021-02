Avatar: Ubisoft e Massive a pieno regime sul gioco tratto dai film di James Cameron

Con la presentazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno fiscale, Ubisoft ha voluto offrire alcuni interessanti dettagli relativi alle prossime produzioni dei propri team di sviluppo.

Ubisoft Massive è tra le protagoniste di dettagli sopratutto per quanto riguarda il recente annuncio di LucasFilm Games e dell’attribuzione alla software house della licenza per dar vita ad un titolo open world ambientato nell’universo creato da George Lucas. Il CEO Yves Guillemot, a nome della dirigenza, ha confermato che lo sviluppo dello Star Wars di Ubisoft Massive è ancora in una fase embrionale e sarà dunque necessario aspettare un pò di tempo prima di poter ammirare qualcosa di effettivo di questa produzione. Ma non c’è solo Star Wars nel futuro di Ubisoft Massive.

Tra i progetti in corso della software house è presente il proseguimento del supporto post lancio a The Division 2, con nuovi contenuti in arrivo per nel corso e per tutto il 2021 e anche nel 2022. Ubisoft Massive inoltre punta a pubblicare il proprio gioco dedicato ad Avatar prima del gioco ambientato nella Galassia Lontana Lontana che tutti conosciamo confermando quindi ciò che il team aveva dichiarato diverso tempo fa, ovvero che lo sviluppo del gioco di Avatar non avrebbe interferito con quello di Star Wars, che uscirà, salvo imprevisti, durante il 2022.