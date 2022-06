Avatar: un rumor lascerebbe intendere l’arrivo di un film sequel di The Legend of Korra

Secondo quanto riferito, The Legend of Korra di Nickelodeon è destinato a una continuazione sul grande schermo come parte della lista di film d’animazione che gli Avatar Studios svilupperanno.

Come sapete, Avatar Studios ha recentemente confermato che stava sviluppando tre film ambientati nel mondo della serie animata di Nickelodeon Avatar: The Last Airbender. Secondo Avatar News, cosa quindi da prendere con le dovute pinze, il terzo di questi film sarà ambientato durante l’era di The Legend of Korra, ambientato dopo gli eventi della serie animata 2012-2014.

Stando alle informazioni provenienti da questo rumor, il film che continuerà la storia di Korra dovrebbe arrivare nelle sale nel 2026.

Nel maggio del 2022, venne fuori la notizia che gli Avatar Studios stavano sviluppando un film d’animazione che avrebbe agito come prequel di Avatar: The Last Airbender, nonché un secondo film incentrato sul personaggio preferito amato fan, Zuko. La fonte adesso riporterebbe che il suddetto film prequel si concentrerà sull’Avatar Kyoshi.

Questo film incentrato su uno degli Avatar che più saltano all’occhio dei fan, dovrebbe essere prevista per il 2024, mentre il film su Zuko sarebbe previsto per il 2025. Insieme alla finestra di uscita del film di Korra nel 2026, queste pellicole sembrano intenzionate a occupare i grandi schermi per qualche anno, ma come ogni notizia incerta dice alal fine, questi dati sono soggetti a modifiche e quindi per loro stessa natura non affidabili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...