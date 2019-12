Avengers: Endgame, alcuni concept mostrano il ritorno dei giganti di ghiaccio

Nelle scorse settimane non sono mancate le notizie circa Avengers: Endgame, sopratutto per quanto riguarda i concept art, grazie all’artbook del film, e l’ultimo pubblicato ha mostrato una scena alternativa fra Hulk e L’Antico.

Vi ricordo che vi abbiamo mostrato alcuni affascinanti artwork che mostravano alcune concept scartati per scene di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, tra cui alcuni soldati del Wakanda in armatura di Vibranio, mecha e droidi del regno africano, Rocket con un particolare monile che gli ricorda Groot, Doctor Strange e Tony Stark a ruoli invertiti, un confronto onirico fra Hulk e Banner e una scena di morte alternativa per Loki, così come alcune armature aggiuntive di War Machine.

Infine, l’ultima infornata di concept che vi abbiamo mostrato, sempre provenienti da The Art Of Avengers: Endgame, raffiguravano alcune sequenze mai girate del viaggio di Thor a Nidavellir, dove il potente dio nordico nel film riattiva la forgia di Eitri il nano per forgiare la Stormbreaker, alcuni look alternativi di Captain Marvel, Nebula, Rocket e Gamora, e in formato video, ma rimandante a con concept scartato, vi abbiamo mostrato una collaborazione fra Doctor Strange e Spider-Man per salvare i Guardiani della Galassia.

Oggi vi mostriamo un nuovo trio di concept art che mostra un retroscena della pellicola. A quanto pare, stando alle informazioni e a questi concept art realizzati da Jerad S.Marantz, in un breve frangente di Avengers: Endgame sarebbero dovuti comparire i giganti di ghiaccio nella battaglia finale contro Thanos.

Qui sotto i concept:

