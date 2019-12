Avengers: Endgame, Capitan America e Thor in due nuovi scatti inediti

Nonostante Avengers: Endgame sia uscito da diversi mesi, solo ora possiamo vedere Capitan America e Thor in due nuovi scatti inediti meravigliosi.

Endgame lo abbiamo visto e rivisto e ne abbiamo discusso, ma ora i Marvel Studios e la Disney stanno spingendo con la campagna degli Oscar 2020 per nominare il film in tutte le principali categorie (sperando addirittura in quella come miglior attore per Robert Downey Jr.) e nel mentre il fotografo della Marvel Chuck Zlotnick ci ha voluto deliziare con due scatti inediti presi dal set del colossal firmato fratelli Russo.

Sul proprio account Instagram Zlotnick ha pubblicato due foto meravigliose che ritraggono Chris Evans e Chris Hemsworth nei rispettivi panni di Capitan America e Thor, mostrandoli in quelli che si possono definire i momenti più difficili per i personaggi durante il corso della storia della pellicola.

Qui sotto le foto in questione.

Avengers: Endgame è un film del 2019 con Anthony e Joe Russo alla regia, su una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely, basato sui fumetti di Jack Kirby e Jim Starlin e prodotto da Kevin Feige.

La fotografia è a cura di Trent Opaloch, mentre la colonna sonora è composta da Alan Silvestri.

Nel cast Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers / Capitan America),Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Brie Larson (Carol Danvers / Capitan Marvel), Karen Gillan (Nebula), Bradley Cooper (Rocket Racoon), Don Cheadle (James ‘Rhodey’ Rhodes / War Machine), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man) e Josh Brolin (Thanos).

