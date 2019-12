Avengers: Endgame, ecco la scena tagliata dell’incontro alternativo tra L’Antico e Hulk

Nelle settimane in cui vi abbiamo mostrato una serie incredibile di concept art provenienti da Avengers: Infinity War ed Endgame vi abbiamo mostrato anche una particolare scena che re-interpretava l’incontro tra L’Antico e Hulk nel 2012 nel Sanctum Sanctorum in modo leggermente diverso.

Vi ricordo che vi abbiamo mostrato alcuni affascinanti artwork che mostravano alcune concept scartati per scene di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, tra cui alcuni soldati del Wakanda in armatura di Vibranio, mecha e droidi del regno africano, Rocket con un particolare monile che gli ricorda Groot, Doctor Strange e Tony Stark a ruoli invertiti, un confronto onirico fra Hulk e Banner e una scena di morte alternativa per Loki, così come alcune armature aggiuntive di War Machine.

Infine, l’ultima infornata di concept che vi abbiamo mostrato, sempre provenienti da The Art Of Avengers: Endgame, raffiguravano alcune sequenze mai girate del viaggio di Thor a Nidavellir, dove il potente dio nordico nel film riattiva la forgia di Eitri il nano per forgiare la Stormbreaker, alcuni look alternativi di Captain Marvel, Nebula, Rocket e Gamora, e in formato video, ma rimandante a con concept scartato, vi abbiamo mostrato una collaborazione fra Doctor Strange e Spider-Man per salvare i Guardiani della Galassia.

A quanto pare, a differenza di altre scene che sono rimaste tra i concept art, questa scena in particolare è stata effettivamente girata, ma poi è stata eliminata dopo l’opinione dei fortunati che hanno partecipato al test screening.

Qui sotto potete vedere la scena:

