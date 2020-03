Avengers: Endgame, la morte originale di Vedova Nera era più spaventosa

Suona strano per un film Marvel, ma inizialmente la morte della Vedova Nera in Endgame doveva essere più spaventosa.

Con i due film evento Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame abbiamo assistito alla dipartita di diversi dei personaggi Marvel più amati, tra cui Natasga Romanoff / Vedova Nera.

Il personaggio, nonostante la sua morte, tornerà sui grandi schermi con il proprio spin-off e durante l’award season Scarlett Johansson, interprete del personaggio, ha rivelato che l’idea originale per la scena della morte del personaggio in Endgame era molto più spaventosa della versione finale.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, l’attrice statunitense ha rivelato che la scena prevedeva la presenza di un’armata di creature simili ai Dissennatori di Harry Potter, e che i genitori dei bambini che avrebbero visto il film non li avrebbero mai perdonati per quella sequenza così spaventosa:

Ricordo che pensavo: ‘I genitori non ci perdoneranno mai per l’aspetto di queste creature’.

La stessa attrice, parlando con i registi, arrivò a modificare la scena fino a quella che abbiamo visto tutti, non solo per rendere il tutto meno horror, ma soprattutto per poter dar vita ad una scena che facesse sentire il peso della perdita allo spettatore, che di certo si aspettava tutto tranne che la dipartita di un personaggio come la Vedova Nera:

Volevamo che il pubblico sentisse davvero il peso di quella perdita. Volevamo scioccarlo.

Avengers: Endgame è un film del 2019 con Anthony e Joe Russo alla regia, su una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely, basato sui fumetti di Jack Kirby e Jim Starlin e prodotto da Kevin Feige.

La fotografia è a cura di Trent Opaloch, mentre la colonna sonora è composta da Alan Silvestri.

Nel cast Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers / Capitan America),Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Brie Larson (Carol Danvers / Capitan Marvel), Karen Gillan (Nebula), Bradley Cooper (Rocket Racoon), Don Cheadle (James ‘Rhodey’ Rhodes / War Machine), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man) e Josh Brolin (Thanos).

