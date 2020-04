Avengers: Infinity War, gli sceneggiatori rivelano che il ritorno di Teschio Rosso li ha convinti a scrivere il film

A quel tempo, Avengers: Infinity War era stato pubblicizzato come il più ambizioso sforzo cinematografico da un grande studio di Hollywood.

Dozzine di personaggi e tantissimi film hanno portato a grandi successi, quindi è giusto che i Marvel Studios abbiano tenuto nascosti almeno alcuni elementi fino a quando il film non è arrivato ufficialmente nei cinema. Una di quelle sorprese fu il ritorno di Teschio Rosso, interpretato questa volta dalla star di The Walking Dead, Ross Marquand.

Il villain di Captain America di lunga data è stato uno dei motivi principali per cui gli scrittori di Infinity War, Stephen McFeely e Christopher Markus, sono tornati a scrivere la sceneggiatura del film degli Avengers.

Durante il #QuarantineWatchParty di Infinity War di ComicBook, domenica sera, sia McFeely che Markus hanno rivelato di aver fatto tutto il possibile per mostrare il cattivo proveniente dal primo film di Captain America che avevano scritto per legare al finale.

In un follow-up, Markus ha aggiunto che Infinity War non è mai esistito senza una sceneggiatura in cui Teschio Rosso non comparisse.

Yes. He got blasted to the end of the universe by the Tesseract in 1943. He's been waiting for you ever since… -CM #Infinitywar #QuarantineWatchParty https://t.co/236wKSANTK

