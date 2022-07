Avengers: The Kang Dynasty, Destin Daniel Cretton dirigerà il film Marvel Studios

Dopo il finale culminante di Avengers: Endgame del 2019, che ha chiuso un capitolo del Marvel Cinematic Universe noto come The Infinity Saga e ha incassato quasi 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, i Marvel Studios si sono concentrati sull’introduzione di nuovi eroi e sul portare avanti i sequel di alcuni dei suoi migliori personaggi.

Ma come rivelato da Kevin Feige alla presentazione della Marvel sabato al Comic-Con di San Diego, gli Avengers si stanno riunendo ancora una volta, con due film back-to-back fissati per il 2025.

E mentre ci sono molti altri film che usciranno prima, lo studio sta già andando avanti in modo creativo con almeno uno dei film sul superteam.

Stando a THR, Destin Daniel Cretton, che ha diretto Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, siederà sulla sedia del regista di Avengers: The Kang Dynasty.

Cretton è già ben inserito nella famiglia Marvel. Oltre a dirigere Shang-Chi, che ha incassato 432 milioni di dollari in tutto il mondo, ha un accordo generale con la Marvel che ha firmato sulla scia del successo di Shang-Chi. Come parte di questo, sta sviluppando, con Andrew Guest, uno sceneggiatore-produttore di commedie come Brooklyn Nine-Nine e Community, una serie live-action con Wonder Man che produrrà e dirigerà. Ha anche un sequel di Shang-Chi in lavorazione.

