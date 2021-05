Awake: ecco il trailer del nuovo film Netflix con Gina Rodriguez

Tra Someone Great e la sua serie animata Carmen Sandiego, Gina Rodriguez ha trovato una nicchia per se stessa su Netflix, e ciò è dimostrato dal trailer appena pubblicato del suo nuovo film, Awake.

Mark Raso (Kodachrome) ha diretto il thriller, che vede il mondo in preda all’isteria di massa dopo che una misteriosa catastrofe spazza via tutta l’elettronica e toglie la capacità di dormire dell’umanità. Gli scienziati corrono contro il tempo per trovare una cura per l’insonnia inspiegabile prima che i suoi effetti fatali eliminino la razza umana.

Quando l’ex soldato Jill (Rodriguez) scopre che la sua giovane figlia potrebbe essere la chiave per la salvezza, deve decidere se proteggere i suoi figli a tutti i costi o sacrificare tutto per salvare il mondo.

La stella nascente Arianna Greenblatt (Love and Monsters) interpreta la figlia di Rodriguez e il cast di supporto include Frances Fisher, Shamier Anderson, Finn Jones, Lucius Hoyos, Gil Bellows, Barry Pepper e Jennifer Jason Leigh, quest’ultima delle quali ha precedentemente lavorato con Rodriguez in Annihilation.

Dai un’occhiata al trailer di Awake qui sotto. Awake arriverà su Netflix il 9 giugno.

