Away: ecco il trailer del dramma spaziale di Netflix con Hilary Swank

Grazie a Netflix possiamo mostrarvi il primo trailer della nuova serie del gigante dello streaming, Away, con protagonista Hilary Swank, previsto per arrivare il 4 settembre.

Hilary Swank recita nel ruolo dell’astronauta americana e comandante della missione per Marte, Emma Green, descritta come “un astronauta e una leader testarda, empatica e altamente intelligente”.

Josh Charles interpreta Matt Logan, l’ingegnere ingegnere della NASA, ​​che “affronta le già enormi sfide della gestione della missione da casa”, oltre a sollevare la figlia sua e di Emma, interpretata da Talitha Bateman, dalle sue lotte interno che esistono nonostante il suo orgoglio per la missione triennale di sua madre.

Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki e Vivian Wu interpretano l’equipaggio internazionale di astronauti in viaggio con Emma, ​​che hanno tutti una vita e problemi personali complessi, mentre Monique Curnen interpreta Melissa Ramirez, ex astronauta e Liaison sulla Terra di Emma che si avvicina alla famiglia della sua collega in sua assenza.

La sinossi recita: “In un futuro non troppo lontano un volo spaziale parte per una missione ad alto rischio. Destinazione: Marte. Gli esperti astronauti a bordo provengono da Stati Uniti, Russia, Cina, India e Gran Bretagna. Sanno di doversi separare dalla casa e dagli affetti più cari per tre anni, sempre che tutto vada secondo i piani. Questo periodo metterà a dura prova i legami stretti sulla Terra e nello spazio, mentre l’equipaggio farà il possibile per sopravvivere e raggiungere il traguardo più ambizioso per l’intera umanità. Il mondo tiene il fiato sospeso. Dall’acclamato produttore esecutivo di Friday Night Lights e Parenthood, una storia epica e toccante di amore e sacrificio con Hilary Swank, due volte premio Oscar”.

Qui sotto il trailer:

