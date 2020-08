Away: Hilary Swank è diretta su Marte nel primissimo trailer del nuovo film Netflix

Hilary Swank è diretta su Marte.

Netflix ha rilasciato il primo trailer del suo prossimo dramma spaziale, Away. Dal produttore esecutivo Jason Katims (Friday Night Lights, Parenthood) e dalla showrunner Jessica Goldberg, la serie ha come protagonista Hilary Swank nei panni di Emma Green, un ex pilota della Marina e comandante della prima missione su Marte. Ma la missione richiederà tre anni, il che significa che per realizzare il suo sogno, Emma deve lasciare suo marito Matt (Josh Charles) e sua figlia Alexis (Talitha Bateman) per quel periodo di tempo.

Creata da Andrew Hinderaker, la serie segue Emma e il suo team di astronauti mentre lottano per completare la loro missione, insieme ai membri della famiglia di Emma sulla Terra, che dovranno affrontare i loro problemi.

Il cast include anche Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Vivian Wu e Monique Curnen.

Netflix ha rilasciato il primo trailer pieno di lacrime per il dramma, che debutterà a livello globale venerdì 4 settembre.

Potete vederlo qui sotto:

