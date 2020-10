Aya Cash rivela che ama gli X-Men e le piacerebbe interpretare Rogue, Jean Grey o Bestia

In The Boys di Amazon Prime Video, Aya Cash potrà interpretare Stormfront, il nuovo membro dei Sette che si è unito al gruppo nella seconda stagione, una vera propria sovranista e nazista, ma fuori dallo schermo l’attrice è una fan degli X-Men. A quanto pare, se l’opportunità si presentasse, avrebbe alcune idee molto specifiche su chi vorrebbe interpretare nella squadra degli X-Men: Rogue, Jean Grey e perfino Bestia.

In un’intervista con Screen Geek, Cash ha spiegato che è cresciuta negli X-Men e che sarebbe stata felice di far parte di quel mondo in qualsiasi momento della sua carriera.

“Sono cresciuta con gli X-Men”, ha detto Cash. “Quindi, nel mio mondo fantastico, sarei in quell’universo, in Phoenix Rising. Mi sarebbe piaciuto far parte del mondo degli X-Men. E se ci sarà un’altra opportunità, possono chiamarmi quando vogliono.”

L’attrice ha continuato poi essendo un po’ più specifica e ha indicato che le sarebbe piaciuto interpretare Jean Grey, ma ha anche detto che il suo personaggio preferito è Bestia, e non le dispiacerebbe interpretare quel personaggio.

“Sì, ma anche io, voglio dire, il mio personaggio preferito in tutto l’universo degli X-Men è sempre stato Bestia”, ha detto Cash. “Quindi, se volessero fare uno scambio di genere, la cosa non mi ucciderebbe. Ma fondamentalmente non voglio interpretare uno scambio di genere.”

Dopo quest’affermazione, che sicuramente farà andare in ebollizione i nazisti dell’adattamento pedissequo, Cash ha mantenuto le cose semplici dicendo che preferirebbe “Rogue, Jean Grey e Bestia”.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...