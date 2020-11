Baby Yoda protagonista di un nuovo divertente meme a seguito delle rivelazioni in The Mandalorian

Attenzione, spoiler sulla nuova puntata di The Mandalorian. Continuate a vostro rischio e pericolo.

Baby Yoda si nasconde da Anakin Skywalker (Hayden Christensen), il neo-battezzato Darth Vader, in un meme virale che inserisce il personaggio di The Mandalorian in Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith.

L’ex padawan di Anakin, Ahsoka Tano (Rosario Dawson), rivela il nome e il passato del bambino quando comunica con il trovatello sul pianeta saccheggiato di Corvus, dove il cacciatore di taglie Din Djarin (Pedro Pascal) scopre il vero nome del bambino, Grogu. Nel “Capitolo 13: The Jedi”, Ahsoka dice a Din che Grogu è cresciuto nel Tempio Jedi su Coruscant, lo stesso Tempio attaccato da Vader e dai Cloni durante la Grande Purga Jedi.

Leggi anche: il capitolo 13 svela il passato e il vero nome di Baby Yoda

“È cresciuto al Tempio Jedi su Coruscant. Molti Maestri lo hanno addestrato nel corso degli anni”, dice Ahsoka a Din. “Alla fine delle Guerre dei Cloni, quando l’Impero salì al potere, si è nascosto. Qualcuno lo ha portato via dal Tempio. Poi la sua memoria diventa… oscura. Sembrava perso. Solo.”

Anche se un misterioso soccorritore ha salvato Grogu dal destino incontrato da molti giovani quasi 30 anni prima, un utente di Twitter ha prnsato bene di dare contesto all’evento ed ha inserito Grogu in una famosa scena de La Vendetta dei Sith, facendo assistere il bambino al massacro di giovani Jedi nel Tempio. Nella famigerata scena dell’ultimo capitolo della Trilogia Prequel di George Lucas, Anakin accende la sua spada laser prima di uccidere Sors Bandeam (Ross Beadman) e altri studenti dell’Accademia del Tempio dell’Ordine Jedi.

Wow, can't believe I missed Baby Yoda hiding from Anakin this whole time!#TheMandalorian #Grogu pic.twitter.com/R0digO4z5T — Harri Elmer (@HarriElmer) November 27, 2020

Dopo questo, altri meme su The Mandalorian sono apparsi su Twitter, in tema con la rivelazione circa Grogu nel Tempio Jedi. Vi ricordiamo che i nuovi episodi della seconda stagione di The Mandalorian debuttano venerdì su Disney +.

Qui sotto potete vedere altri esempi di meme:

Grogu when Anakin came for the Younglings #TheMandalorian pic.twitter.com/VNTQNfsC0P — Melissa 🤶🏻 (@mrsmelissa99) November 28, 2020

(MANDALORIAN SPOILERS)

Anakin: *massacres at the Jedi Temple* Grogu: pic.twitter.com/KJNfSZv25a — p a u l (@Themeparkboi) November 28, 2020

Anyway #TheMandalorian makes me wonder if i should be paying dave filoni for the absolute onscreen magic every week — sasha 🪴 (@king_katuunko) November 27, 2020

Sors Bandeam: Master Skywalker, there are too many of them! What are we going to do? Grogu: #TheMandalorian pic.twitter.com/lGFOxyM4Am — Ben of Clan Schwartz (@BenChiTownKid98) November 28, 2020

#Mandalorian #BabyYoda

Grogu when he sees Anakin roll up to the Jedi Temple ready to ice him and his classmates: pic.twitter.com/vMnVS39Mpc — Coronapocalypse N😷W (@coronapocaIypse) November 28, 2020

Baby Yoda when Anakin came to the Jedi Temple to kill the foundlings… #Grogu #TheMandalorian pic.twitter.com/9TggTj0DKt — Florida Stanley (@FSUEsquire) November 27, 2020

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori. La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione è arrivata il 30 ottobre 2020.

