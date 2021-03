Babylon: Diego Calva entra nel cast del prossimo film di Damien Chazelle

Buone nuove per gli amanti del cinema di Damien Chazelle! Il regista di La La Land e First Man tornerà in sala nel 2023 con l’ambizioso Babylon: film che racconterà il periodo di transizione dal cinema muto a quello sonoro, con protagonisti Brad Pitt e Margot Robbie.

Qualcuno ha per caso detto Viale del tramonto?

Del film si parla da diverso tempo, ma erano mesi (se non anche un anno e qualcosa) che non arrivavano news circa il progetto. Vuoi la sua portata, vuoi la tremenda pandemia, tutto questo silenzio spiega anche la posticipazione dell’uscita del film al 6 gennaio 2023 (è anche vero che Chazelle è stato coinvolto nella deliziosa serie Netflix The Eddy che vi consiglio caldamente).

Ad ogni modo, eccoci qua di nuovo a parlare di Babylon e del suo cast, che accoglie a braccia aperte Diego Calva.

Calva è un giovane attore, classe 1992, noto per film quali Los Hermosos Vencidos e Tigres, oltre che per la seie Netflix Il detenuto.

Ancora non sappiamo che tipo di personaggio interpreterà, ma visto che il flm è anora in fase di pre-produzione direi che abbiamo ancora un po’ di tempo da aspettare.

Babylon uscirà nelle sale il 6 gennaio 2023, scritto e diretto da Damien Chazelle, con Marc Platt, Matthew Plouffe, Padraic Murphy, Olivia Hamilton e Tobey Maguire come produttori.

La fotografia sarà a cura di Linus Garden, con montaggio di Tom Cross.

Nel cast Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva e da confermare il coinvolgimento di Tobey Maguire.

