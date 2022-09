Babylon: ecco il trailer del nuovo film di Damien Chazelle

Damien Chazelle riporta il pubblico indietro nel tempo all’era del jazz e alla sua influenza sull’industria cinematografica con il trailer del film, Babylon.

Il regista di La La Land ha riunito un altro cast di stelle per il suo ultimo film, che include Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Tobey Maguire, Samara Weaving, Olivia Wilde, Spike Jonze, Jean Smart, Max Minghella, Katherine Waterston e Pulce.

Dopo la sua anteprima al Toronto International Film Festival, la Paramount Pictures ha svelato il trailer ufficiale di Babylon. Il video offre il primo vero sguardo al film d’epoca di Chazelle, al suo elenco di personaggi e alla storia che li lega tutti insieme.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Non si sa molto sulla trama della storia, anche se un breve trailer ha debuttato al CinemaCon. Per Vanity Fair, il film “presenta un cast di personaggi (per lo più di fantasia) i cui sogni di fama e successo si basano sul rimanere a galla in una città pericolosa”. Il film presenta la stravaganza visiva di qualcosa simile a La La Land, che di per sé sembrava avere un debito con Baz Luhrmann, i cui film iperstilizzati e meticolosamente progettati come Moulin Rouge ed Elvis tendono a concentrarsi meno sulla storia e più sul tono e stile.

È un film rischioso: sono passati sei anni da La La Land e questi film altamente stilizzati, specialmente con temi del mondo dello spettacolo, possono fallire col pubblico mainstream. Ma la Paramount si aspetta ancora grandi cose dal film. Babylon è previsto per il rilascio limitato il 25 dicembre 2022, seguito da un rilascio ampio il 6 gennaio 2023.

