Babylon: ecco le prime immagini del nuovo film del regista di La La Land e First Man

Babylon, un tributo costellato di star all’età d’oro di Hollywood, arriverà nei cinema a dicembre e grazie a Vanity Fair possiamo dare una prima occhiata a una serie di immagini dal film.

Fra queste vediamo i personaggi interpretati da Margot Robbie, Brad Pitt, e Diego Calva. Il film è interpretato anche da Jean Smart di Watchmen, Tobey Maguire di Spider-Man: No Way Home e una serie di altri grandi nomi, tutti in omaggio agli anni ’20 con un gruppo di personaggi interconnessi (e per lo più di fantasia) da dietro le quinte dei primi giorni del cinema hollywoodiano.

Il film proviene dal regista Damien Chazelle, che ha iniziato a sviluppare il concetto nella sua testa circa 15 anni fa, ma che non era sicuro di poter realizzare l’enorme film fino a dopo aver avuto successo con film come La La Land e First Man.

“È stato davvero un periodo da selvaggio West per queste persone, questa galleria di personaggi, mentre salgono e scendono dal posto sotto i riflettori, si alzano, cadono, si rialzano, cadono di nuovo”, ha detto Chazelle alla rivista.

Puoi vedere alcune delle immagini qui sotto e ce ne sono altre nell’articolo di Vanity Fair.

Ecco le prime immagini di Babylon.

Altre potete trovarne qui: https://t.co/t7FGYDmJk1 pic.twitter.com/Y53oRwyHNH — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) September 7, 2022

Non si sa molto sulla trama della storia, anche se un breve trailer ha debuttato al CinemaCon. Per Vanity Fair, il film “presenta un cast di personaggi (per lo più di fantasia) i cui sogni di fama e successo si basano sul rimanere a galla in una città pericolosa”. Il film presenta la stravaganza visiva di qualcosa simile a La La Land, che di per sé sembrava avere un debito con Baz Luhrmann, i cui film iperstilizzati e meticolosamente progettati come Moulin Rouge ed Elvis tendono a concentrarsi meno sulla storia e più sul tono e stile.

È un film rischioso: sono passati sei anni da La La Land e questi film altamente stilizzati, specialmente con temi del mondo dello spettacolo, possono fallire col pubblico mainstream. Ma la Paramount si aspetta ancora grandi cose dal film.

Babylon è previsto per il rilascio limitato il 25 dicembre 2022, seguito da un rilascio ampio il 6 gennaio 2023.

