Balck Widow: pubblicata una nuova foto ufficiale con Scarlett Johansson e Florence Pugh

Pubblicata online una nuova foto ufficiale con Scarlett Johnasson e Florence Pugh direttamente da Black Widow: il prossimo lungometraggio Marvel Studios che aprirà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

La Fase 3, insieme alla Saga dell’Infinito, è giunta al termine con Avengers: Endgame e Spider-Man: Far from home, e con non poca curiosità stiamo per entrare nella Fase 4 del MCU, che porterà all’introduzione di nuovi personaggi, ma anche al ritorno di vecchi volti tra cui Natasha Romanoff / Vedova Nera, che sarà la protagonista di uno spin-off in arrivo ad aprile che aprirà la Fase 4.

Lo spin-off sulla Vedova Nera è sempre stato oggetto di discussioni tra fan; c’era chi voleva sapere assolutamente cosa fosse successo a Budapest insieme a Occhio di Falco, ma soprattutto c’era chi voleva vedere un intero film dedicato a questo affascinante personaggio e che approfondisse il mondo che l’ha creato (visto fugacemente in Age of Ultron).

Ora il film è stato girato, con Cate Shortland alla regia, ed è praticamente pronto per arrivare. Mentre aspettiamo, però, in attesa di un nuovo trailer, vi riportiamo una nuova immagine ufficiale del film che mostra Scarlett Johansson e Florence Pugh, nei rispettivi panni di Natasha Romanoff e Yelena Belova.

Fonte: Comicsuniverse

Black Widowuscirà nelle sale italiane il 22 aprile 2020, con Cate Shortland alla regia, su una sceneggiatura di Ned Benson e Jac Schaeffer, basata sui fumetti di Stan Lee, Dan Rico e Don Heck, e con Kevin Feige e Mitchell Bell come produttori.

La fotografia è a cura di Rob Hardy e Gabriel Beristain, mentre la colonna sonora è composta da Henry Jackman.

Nel cast Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian), Rachel Weisz (Melina Vostokoff) e William Hurt (Thaddeus Ross).

