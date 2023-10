Ballando con le stelle, Carolyn Smith ritiene “essenziale” la presenza di un concorrente: di chi si tratta!

Manca poco più di una settimana al ritorno di Ballando con le Stelle, e i concorrenti si stanno già allenando freneticamente in vista della prima puntata. Carolyn Smith, una delle giudici del programma di Milly Carlucci, ha recentemente commentato la presenza di alcuni concorrenti di questa nuova edizione. In un’intervista con Superguida Tv, ha espresso il suo apprezzamento per il cast di quest’anno, trovandolo molto interessante.

Carolyn Smith, le parole speciali per Wanda Nara

Come riporta Biccy, Carolyn Smith ha ammesso che una buona parte dei concorrenti è già conosciuta dal pubblico, ed è molto interessante vedere come si cimenteranno in questa nuova sfida a Ballando con le stelle. La giurata non vede l’ora che inizi, le piacciono molto i personaggi che sono stati scelti, in particolare Wanda Nara, sulla quale ha ribadito l’importanza della sua partecipazione.

La presenza di Wanda Nara è essenziale, ha continuato Carolyn. A suo dire, spesso le donne, ma anche gli uomini, hanno paura di sottoporsi a cure preventive. Soprattutto i più giovani devono essere sensibilizzati sull’importanza della prevenzione. Quindi, è fantastico vedere una figura così conosciuta come Wanda Nara coinvolta in un programma come Ballando con le Stelle.

La Smith ha inoltre affrontato la polemica sulla differenza di età tra i concorrenti, considerando tali critiche come sciocchezze. Conosce molte persone di età più avanzata che sembrano molto più giovani rispetto a certi individui che si considerano giovani. A suo dire, l’età non è un elemento determinante per valutare le capacità di una persona.

Wanda Nara, concorrente ufficiale di Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli e l’ironico commento su Rosanna Lambertucci

Anche Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e opinionista televisiva, ha voluto commentare uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con le Stelle. In particolare, ha dato una risposta dopo che Rosanna Lambertucci ha dichiarato di non temere la giuria e di stimare la giurata. La Lambertucci ha ammesso che la giuria di Ballando non la spaventa, e la Lucarelli, a dirla tutta, le piace molto e la stima, definendola una donna intelligente, simpatica, arguta, bella e ironica. Secondo la conduttrice non si può piacere a tutti, ma accettare le critiche fa parte del pacchetto.

Alla luce di queste parole, Selvaggia Lucarelli ha deciso di rispondere con ironia sul suo profilo Instagram, sottolineando che ovviamente Rosanna Lambertucci avrà tutti 10 come votazione. Ballando con le Stelle si preannuncia come una stagione altamente spettacolare e ricca di emozioni. Sarà interessante vedere come tutto si svilupperà durante le puntate successive e come i concorrenti si metteranno alla prova sul palco da ballo.