Ballando con le stelle, Milly Carlucci fa centro: ecco il terzo ballerino per una notte!

La terza puntata di Ballando con le stelle 2023 promette di essere uno spettacolo ricco di emozioni e sorprese. Dopo il successo di audience della seconda puntata, il team di Milly Carlucci è pronto per un altro appuntamento imperdibile con la danza, lo show e la competizione. Intanto, svela TvBlog, ecco chi sarà la ballerina per una notte della terza puntata.

Edwige Fenech a Ballando con le stelle nella terza puntata

La sfida con il varietà di Canale 5 “Tu si que vales” è alle porte, ma Rai1 sa che può contare sulla forza di Ballando con le stelle, un’icona dell’intrattenimento televisivo che da anni fa la differenza. Sabato prossimo, 4 novembre 2023, andrà in scena il terzo round di questo duello televisivo tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Manca pochissimo alla prossima trasmissione e già si sa che ci saranno novità e sorprese, per una serata davvero indimenticabile.

La nuova star della terza puntata, in particolare, sarà Edwige Fenech, che si esibirà come ballerina per una notte con la sua grinta e il suo carisma. L’emozione dell’attrice per la sua partecipazione a Ballando con le stelle è palpabile e contagiosa, come dimostra anche la sua interazione sui social con i fan. Infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra impegnata duramente nella preparazione della sua esibizione, sottolineando la grande determinazione che ha sempre avuto nei confronti dei progetti in cui crede di più.

Edwige Fenech (foto ANSA)

L’incontro tra l’attrice e Lino Banfi

Ma la serata di sabato per Edwige Fenech non sarà solo dedicata alla danza. Durante Ballando con le stelle, infatti, ci sarà uno spettacolo all’insegna della nostalgia e del divertimento, con l’incontro con un altro grande nome del cinema italiano: Lino Banfi. L’attore e Edwige Fenech hanno collaborato insieme in numerose pellicole di grande successo negli anni ‘80, diventate vere e proprie pietre miliari del nostro cinema. Edwige Fenech, con il suo stile inconfondibile e la sua forza espressiva, è stata una delle attrici più amate e seguite del grande schermo, capace di trasformare ogni suo ruolo in un’esperienza unica e coinvolgente.

Tutto pronto, dunque, per la terza puntata di Ballando con le stelle 2023, sabato 4 novembre, per non perdere l’esibizione di Edwige Fenech come ballerina per una notte, la cui forza e passione sui generis promettono di offrire momenti di grande emozione per gli spettatori di Rai1. Con Lino Banfi, infatti, l’attrice è pronta a far vivere una serata all’insegna del ricordo e della nostalgia, senza mai perdere di vista lo spirito dell’intrattenimento televisivo.