Ballando con le Stelle: pericolo durante le prove, la concorrente sviene! Intanto Lino Banfi si scaglia contro i giudici

La scintillante ed attesissima nuova edizione di “Ballando con le Stelle” è ormai alle porte, e l’entusiasmo tra i concorrenti è alle stelle. Durante la puntata di domenica 15 ottobre, la fantastica Mara Venier ha presentato al pubblico i singoli giudici del programma, svelando anche le storie e le fragilità dei concorrenti.

Il caso delle prove a Ballando con le Stelle

Tra le stelle scintillanti della nuova edizione di Ballando con le Stelle figura la carismatica conduttrice Paola Perego. Questa affascinante avventura televisiva prenderà il via il prossimo sabato 21 ottobre su Rai 1 alle 21.30, e vede un cast eccezionale che annovera personalità del calibro di Teo Mammucari, Wanda Nara e il leggendario Lino Banfi, che si sono dedicati con straordinaria dedizione alle sfide di ballo. Tuttavia, sembra che il destino abbia riservato una sorpresa spiacevole.

Paola Perego ha condiviso sui social: “Con mooooolta fatica, ma la prima settimana l’abbiamo portata a casa per il 21 sarò pronta, promesso.” Ma cosa è successo nel backstage di questo show ad alto voltaggio?

Il mancamento di Paola Perego: cosa è successo veramente

La notizia più scottante è che Paola Perego ha avuto un mancamento inaspettato. Durante la registrazione del videoclip di presentazione in studio a Domenica In, la conduttrice, intenta nelle prove di ballo, è improvvisamente quasi svenuta. Fortunatamente, Angelo Madonia, il suo compagno di ballo, ha prontamente intervenuto per sostenerla, e la situazione si è risolta in breve tempo.

La preoccupazione ha preso il sopravvento, e si è reso necessario fermarsi per comprendere cosa stesse accadendo. Con voce preoccupata, Paola Perego ha interrogato il suo professionista di ballo: “Ma cos’è? Che succede?”

Per fortuna, Milly Carlucci, la conduttrice del programma, è intervenuta per rassicurare tutti i fan dello show, dichiarando: Paola sta bene. Si tratta solo di un po’ di cervicale, e quando si eseguono le piroette, è sempre un momento critico.

Lino Banfi parteciperà a Ballando con le Stelle

Lino Banfi contro i giudici: la richiesta inaspettata

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è pronta a regalarci grandi emozioni, e non solo sul palco. Anche l’indimenticabile Lino Banfi, nonostante i suoi 87 anni, è pronto a mettersi in gioco come mai prima d’ora.

In un mix di umorismo e coraggio, Lino Banfi ha dichiarato: “Tra un ‘chi me l’ha fatto fare’ e un ‘sono sempre più cosciente della mia incoscienza,’ mi butto in pista e mando un messaggio ai giurati: niente pietismi, niente concessioni per il momento che sto attraversando. Voglio meritare ogni passo e ogni applauso.”

La giuria, composta da luminarie del mondo dello spettacolo come Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith (presidente di giuria), Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, è pronta ad affrontare una sfida epica.

E tra i vip che sfoggeranno i loro talenti, tra cui Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Lino Banfi, Wanda Nara, Teo Mammucari, Ricky Tognazzi, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica, Rosanna Lambertucci, Sara Croce e Lorenzo Tano, oggi è stata la giornata di presentazione ufficiale da parte della fantastica “Zia Mara.” La tensione è alta, e l’arena è pronta a vibrare di emozioni e passione. Ballando con le Stelle è tornato, e promette scintille!