Ballando con le stelle, Wanda Nara racconta un retroscena su Milly Carlucci: cos’è accaduto 15 anni fa!

Wanda Nara, l’imprenditrice protagonista di numerosi gossip negli ultimi anni, ha condiviso l’emozione in vista di Ballando con le Stelle durante la conferenza stampa di presentazione. Quest’anno, sarà tra i protagonisti della nuova edizione dello show, che avrà inizio il 21 ottobre. Ma, come riporta Fanpage, ciò che rende questa partecipazione ancora più speciale per lei è il fatto che non è la sua prima volta ad essere stata contattata da Milly Carlucci.

Wanda Nara, la rivelazione su Milly Carlucci

Quindici anni fa, quando si trovava ancora a Catania e aspettava un bambino, Wanda Nara ricevette una telefonata da Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle. Tuttavia, a causa delle circostanze in cui si trovava, l’imprenditrice decise di rifiutare l’invito. Nonostante sia stata ballerina per una sola notte, sentiva di non essere pronta per un impegno più lungo nel programma. Ecco quanto da lei raccontato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione.

Ma il destino ha voluto che l’opportunità si ripresentasse, e quest’anno Wanda Nara ha deciso di coglierla al volo. Nonostante i recenti problemi di salute che ha affrontato, l’imprenditrice è grata per questa nuova possibilità di mettersi alla prova sul palcoscenico di Ballando con le Stelle. Il programma è molto famoso anche in Argentina, il suo paese d’origine, quindi partecipare rappresenta per lei un onore ancora maggiore. La showgirl ha sottolineato che Ballando con le Stelle non è affatto facile come sembra. Le sfide sono molte e richiedono grande impegno fisico e mentale. Ma, con il suo carattere determinato, ha deciso di accettare l’invito.

Wanda Nara (foto ANSA)

La partecipazione a Ballando con le stelle

L’Italia è diventata la sua seconda casa. Wanda Nara ammette che si sente felice di condividere questa esperienza con il pubblico italiano, e di essere parte del programma in un momento così particolare. Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, la showgirl è pronta a mostrare la sua passione per la danza e a migliorare le sue abilità. È evidente che sarà una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Ballando con le Stelle, ma non sarà l’unica a far brillare lo show.

La diciottesima edizione di Ballando con le Stelle vedrà la partecipazione di altre dodici coppie di personaggi famosi. Ricky Tognazzi e Tove Villför, Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Lino Banfi e Alessandra Tripoli, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, Paola Perego e Angelo Madonia, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Sara Croce e Luca Favilla completeranno il cast.