Ballerina: Ana de Armas in trattative per il ruolo da protagonista nello spin-off di John Wick

Ana de Armas ha recitato in diversi grandi film negli ultimi anni, tra cui Blade Runner 2049, Knives Out e No Time to Die. Ora l’attrice è in trattative per unirsi a un altro grande franchise con il film spin-off di John Wick, Ballerina.

Se questo casting la porterà ad ottenere la parte, de Armas assumerà il ruolo principale nell’atteso film su una giovane assassina che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Il personaggio ha fatto una fugace apparizione in John Wick: Chapter 3 – Parabellum come ballerina che si sta anche allenando per diventare un’assassina.

Len Wiseman (Underworld) è a bordo per dirigere il thriller d’azione da uno script scritto da Shay Hatten, noto per Army Of The Dead e John Wick: Capitolo 3 – Parabellum.

Il film riunisce lo studio Lionsgate di John Wick con i produttori Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski (il regista del franchise di John Wick sarà invece un produttore di Ballerina). Pare che il budget si stanzi da qualche parte tra i $ 50-80 milioni. Non è chiaro se Keanu Reeves farà una fugace apparizione nel film, anche se c’è la speranza che lui e Anjelica Huston possano tornare in dei cameo.

