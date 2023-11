Barbara D’urso più agguerrita che mai: il nuovo programma sarà estremo? Progetto shock dietro l’angolo

Eleganza senza tempo, jeans larghi e un trucco sempre impeccabile: chi è la regina indiscussa dei talk show italiani? Barbara D’Urso, un nome che evoca glamour e intrattenimento. Ma ora, questa iconica presentatrice si prepara a una nuova avventura, questa volta sul palcoscenico teatrale con “Taxi a due piazze,” una commedia che la vedrà al fianco di Franco Oppini. In una recente intervista a La Stampa, Barbara ha rivelato che non è affatto il momento di pensare alla pensione. Le voci circolano su una possibile collaborazione con la Rai, ma al momento, nessuna conferma. La D’Urso è saldamente sotto contratto con Mediaset fino a dicembre 2023, e il futuro sembra radioso.

Barbara D’Urso, una mente poliedrica

Barbara, con oltre 17 anni di conduzione di Pomeriggio5, torna ora alle sue radici: il teatro. Ma questa donna straordinaria non si ferma qui. Il ballo è una delle sue passioni di lunga data, e lo coltiva con dedizione. Ogni settimana, la vediamo sul palco, ma anche sui social, dove condivide le sue lezioni di danza classica e moderna. Una dimostrazione che la passione non ha età e che va coltivata per il puro piacere. Nel mondo dello spettacolo, è fondamentale saper fare tutto, recitare, cantare, ballare. Barbara D’Urso è pronta per ogni evenienza, anche se non dovesse servire.

Barbara D’Urso (foto Intagram)

Dopo la sua parentesi con Mediaset, Barbara D’Urso ha sorpreso tutti volando in Regno Unito e poi a Parigi, prima di fare ritorno a casa in Italia. Questo viaggio è stato solo l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera. Il debutto del suo tour teatrale, “Taxi a Due Piazze,” è previsto per il 3 novembre. Ma questa donna straordinaria non è intenzionata a dire addio al mondo dello spettacolo. Diversi progetti sono in cantiere, e Barbara continua a sorprenderci.

Il ritorno sul piccolo schermo

Sul fronte televisivo, Barbara ha annunciato il desiderio di ritornare presto in TV. I suoi progetti includono apparizioni in programmi televisivi di spicco, come “Belve,” come confermato dalla conduttrice Francesca Fagnani, e una partecipazione speciale a “Domenica In” con Mara Venier. La regina dei talk show è pronta a riconquistare il cuore del pubblico, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento e carisma.

Chi è Barbara D’Urso? Una storia di successi

Barbara D’Urso è una figura iconica nel panorama dell’intrattenimento italiano. Nata a Napoli il 7 maggio 1957, Barbara ha iniziato la sua carriera come modella, posando per celebri brand di moda. Tuttavia, il suo vero successo è arrivato nel mondo della televisione. La sua versatilità e il suo carisma l’hanno portata a condurre una serie di programmi di successo, tra cui “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live.” La sua capacità di coinvolgere il pubblico e di trattare temi di attualità con intelligenza e sensibilità l’hanno resa una delle conduttrici più amate d’Italia. La sua passione per il teatro e la danza dimostrano che Barbara D’Urso è una donna dalle molte sfaccettature, pronta a stupirci ancora con la sua straordinaria carriera.