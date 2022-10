Barbarella: Sydney Sweeney sarà la protagonista del nuovo film per la Sony Pictures

Sydney Sweeney non ha finito col suo impegno con la Sony Pictures, perché stando a Deadline, l’attrice nominata agli Emmy per Euphoria è destinata a recitare in un nuovo film dello studio, un reboot di Barbarella.

Il film è basato sulla serie di fumetti francese di Jean-Claude Forest che è stata trasformata in un film del 1968 con protagonista Jane Fonda. Gli addetti ai lavori aggiungono che il nuovo film è ancora in fase di sviluppo senza alcuno sceneggiatore o regista, ma affermano che Sweeney dovrebbe essere il produttore esecutivo.

Qui sotto potete vedere anche la conferma dell’attrice:

Non si sa molto di questa versione, ma il film del 1968 diretto da Roger Vadim segue un astronauta del 41° secolo che si propone di trovare e fermare lo scienziato malvagio Durand Durand, il cui raggio positronico minaccia di riportare il male nella galassia. Il film non è stato un enorme successo al botteghino, ma da allora è diventato un classico di culto e nel 2020 la Forest Estate ha annunciato i piani per un nuovo film.

Sweeney è diventata molto amata dai fan. Lo studio non solo l’ha scelta per recitare nel film Marvel, Madame Webb, al fianco di Dakota Johnson, ma ha anche recentemente acquisito i diritti di The Registration, con Sweeney a bordo per produrre e recitare.

Come riporta la sinossi del film del 1968: “Barbarella è una viaggiatrice dello spazio incaricata dal Primo Ministro della Terra di ritrovare lo scienziato Durand Durand, misteriosamente scomparso. Durante il compimento della missione assegnatale, la protagonista avrà numerosi incontri con alcuni personaggi ai quali mostrerà la sua disinibita sessualità. Si ritroverà nella città di Sogo, i cui abitanti vivono dell’influsso energetico di una sostanza, il Matmos, che a sua volta si alimenta con la malvagità e la perversione della popolazione”.

