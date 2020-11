Barbarians: ci sarà una seconda stagione dell’historical drama tedesco?

Netflix ha rilasciato la miniserie Barbarians all’inizio di questo mese e sembra che il dramma storico si sia già dimostrato davvero molto popolare tra gli utenti, tanto che è stato in tendenza per diverso tempo.

Lo spettacolo in sei parti, che è una drammatizzazione della battaglia della foresta di Teutoburgo, vede la partecipazione di Laurence Rupp nei panni di Arminus, Jeanne Goursaud nei panni di Thusnelda e David Schütter nei panni di Folkwin Wolfspeer. Con l’innegabile qualità della proma stagione, ovviamente il web si chiede se lo spettacolo tornerà con una seconda stagione.

La piattaforma di streaming deve ancora annunciare se una seconda stagione è in programma per la serie, tuttavia, vista la sua popolarità, non saremmo sorpresi se fosse rinnovata.

La serie è diventata estremamente popolare molto in fretta, e i fan potrebbero essere contenti di sapere che il produttore esecutivo dello show, Sabine de Mardt, ha parlato con Variety all’inizio di questo mese sulla prospettiva di altri episodi.

“Stiamo approfondendo i conflitti psicologici molto personali dei nostri personaggi principali. Solo alcuni di loro saranno risolti nella prima stagione, lasciando molto materiale per le stagioni a venire.”

Diversi fan si sono rivolti ai social media per dare la loro recensione sulla serie tedesca. Una persona ha twittato: “Qualcun altro ha visto la miniserie dei Barbari su Netflix? Sei episodi di puro piacere. Che bella piccola sorpresa d’ottobre“. Una seconda persona ha scritto: “Sono così dannatamente impressionato dal finale di Barbarians. Che sequenza di battaglia eccezionale, intensità e brutale. Facilmente il miglior episodio della serie“. Nel frattempo un terzo desiderava una seconda serie, scrivendo: “Ho bisogno di una seconda stagione di Barbarians perché la prima è stata davvero bella! Geniale anche. Netflix ha portato finalmente delle cose davvero carine al suo catalogo. Stavo aspettando“.

Scalda il cuore sapere che sia lo showrunner che i fan vogliono una continuazione per la serie, ma sappiamo anche che ciò non è per forza determinante di questi tempi, perché da un lato i numeri incoraggianti dello show potrebbero convincere la piattaforma a rinnovare, ma le recente cancellazioni causate dal Covid-19 ci dicono anche che la popolarità non sempre è preponderante.

Solo il tempo ce lo dirà, ma sicuramente sia noi che i fan di tutto il mondo, come pure lo showrunner, saremmmo contenti di vedere una continuazione di questo historical drama, perché la merita assolutamente.

