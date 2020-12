Barbie: Margot Robbie dona nuovi aggiornamenti sul film

Ogni volta che c’è un film adattato da qualche altra fonte in arrivo, l’unico di diverse persone è: “Questo film onorerà la proprietà?“. È tutto ciò che conta per tanti, al diavolo l’arte, solo un assicurazione che la proprietà intellettuale sia trattata come una sorta di testo sacro.

Ovviamente la cosa è sbagliata, prima viene il cinema, ma soprattutto quando si tratta di “oggetti famosi” le persone vanno fuori di testa, e in questo caso data l’importanza pop del giocattolo ci aspettiamo rappresaglie armate di conservatori se la generi della famosa bambola non verrà rispettata. Per fortuna, il film di Margot Robbie incentrato sulla bambola Barbie pare stia prendendo misure di sicurezza proprio in questo senso, secondo la stessa Robbie. L’attrice ha anche aggiunto che il film “ti darà qualcosa di completamente diverso”, quindi è un po’ come se avesse messo i piedi in due staffe.

Non ne abbiamo parlato molto, e nel caso ve lo foste dimenticato, c’è un film di Barbie in arrivo con Margot Robbie nel cast. E che ci crediate o no, Greta Gerwig e Noah Baumbach stanno scrivendo la sceneggiatura, e si è parlato anche di Gerwig per la direzione. Le cose sono tranquille per ora sul fronte del film di Barbie, ma mentre parlava con THR, Robbie ha offerto alcune informazioni sul progetto, dicendo:

“L’IP, il nome stesso, le persone hanno immediatamente un’idea di: ‘Oh, Margot interpreta Barbie, so di cosa si tratta’, ma il nostro obiettivo è essere come qualsiasi cosa tu stia pensando e darti qualcosa di completamente diverso, “la cosa che non sapevi di volere”. Ora, possiamo davvero onorare l’IP, la fan-base e anche sorprendere le persone? Perché se riusciamo a fare tutto questo e provocare una riflessione allora non stiamo davvero sparando a tutti i cilindri.”

Alla richiesta di maggiori dettagli, tutto ciò che Robbie ha detto della sceneggiatura di Gerwig e Baumbach è “qualunque cosa tu stia pensando, non è quella”. Quindi, ecco qua, se prima non eravamo interessati adesso con questo mistero montato su e il il fatto che Gerwig e Baumbach siano coinvolti, adesso siamo molto curiosi.

Per chiarimenti, il film di Barbie è in giro da un po’ di tempo. Nel 2015, è stato annunciato che Diablo Cody avrebbe sviluppato la sceneggiatura, ma nel 2018 Cody ha rivelato che mentre aveva firmato per il film, non è mai riuscito a scrivere nulla. Negli anni diverse attrici sono state assegnate o almeno considerate per il ruolo principale: Amy Schumer è stata a bordo per un po’, e poi Anne Hathaway. Ora, Robbie è pronta per recitare e produrre nel film, e prima o poi lo vedremo.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...