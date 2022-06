Barbie: Warner mostra Ryan Gosling nel ruolo di Ken

Nel 2023 assisteremo a un nuovo adattamento live action di una delle icone pop più famose della nostra storia, Barbie.

L’incaricata di dare vita alla mitica bambola sarà Margot Robbie, che parteciperà anche come produttrice del progetto. Ma, come tutti sappiamo, dove c’è una Barbie c’è anche un Ken, e quello scelto per incarnarlo è stato Ryan Gosling, che si sta già trasformando per essere il fidanzato di Barbie.

Da quando la Warner Bros. Pictures ha iniziato le prime discussioni con Robbie nel 2018 in modo che fosse lei a trasformarsi in Barbie in un film live action, sono passati quattro anni prima che potessimo vedere una prima anticipazione, e alla fine abbiamo visto l’attrice nel ruolo in un immagine promozionale.

Trovare la protagonista perfetta è stato altrettanto difficile quanto trovare il suo compagno, Ken. Ma questa scelta non ha richiesto molto tempo e si è rapidamente diffusa la notizia che Gosling sarebbe stato Ken. Proprio come la protagonista, anche Gosling ha subito una notevole trasformazione.

Nonostante abbiamo visto il protagonista di Blade Runner 2049 in ruoli diversi e molto vari, fino ad ora non lo avevamo mai visto in un personaggio così diverso fisicamente, come svelato dall’attore Simu Liu (Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), che fa anche lui parte del cast.

Ma bando alle ciancie e diamo un’occhiata a Gosling nel ruolo di Ken. Potete vederlo qui sotto:

Barbie è un film di genere commedia, azione, avventura del 2023, diretto da Greta Gerwig, con Emma Mackey e Margot Robbie. Distribuito da Warner Bros.

Il film, diretto da Greta Gerwig, racconta la storia di una bambola, che vive nel fantastico mondo di Barbieland, ma viene cacciata via perché non abbastanza perfetta. È così che la bambola decide di mettersi in viaggio e vivere un’avventura in un altro mondo, quello reale.

Nel cast Emma Mackey, Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Alexandra Shipp, Issa Rae, Ritu Arya, Emerald Fennell, Hari Nef, Jamie Demetriou, Rhea Perlman, Ariana Greenblatt, Kingsley Ben-Adir, Connor Swindells e Scott Evans.

Barbie dovrebbe uscire nel 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...