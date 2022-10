Batgirl: Brendan Fraser ha fornito dettagli sui BTS sul film DC che ora non vedrà mai la luce

L’attore di Batgirl, Brendan Fraser, ha fornito dettagli sui BTS sul film DC che ora non vedrà mai la luce, Batgirl.

Fraser, che è stato oggetto di recente clamore a causa del suo ruolo in The Whale di Darren Aronofsky, avrebbe dovuto recitare in Batgirl nel ruolo del cattivo, Firefly. Il film sarebbe stato il primo grande film DC a presentare quel particolare cattivo di Batman ma sfortunatamente, l’attesa per il film è stata interrotta quando la Warner Bros. Discovery lo ha cancellato mentre era in post-produzione.

Lo studio ha scelto di non rilasciare Batgirl proponendolo per una svalutazione fiscale, sottolineando che la decisione non aveva nulla a che fare con il cast e la troupe.

Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, che in precedenza avevano lavorato a Ms. Marvel, Batgirl avrebbe visto Leslie Grace nel ruolo dell’eroina titolare. Da quando è stato cancellato, sono emersi diversi dettagli sul film, inclusa una breve clip dietro le quinte di Batgirl e Firefly in una scena di combattimento, pubblicata da Grace. Le star del film non hanno subito questa angheria con tranquillità, e sono state molto trasparenti riguardo le loro frustrazioni, e Fraser è tra i tanti che in precedenza hanno espresso la propria delusione.

Ora sono emersi maggiori dettagli sulla produzione di Batgirl. Parlando con Variety, Fraser ha offerto alcuni dettagli sulla produzione di Batgirl. L’attore ha elogiato la performance di Grace e rivelato che il film era “l’antitesi del fare una semplice CGI-fest piena di green screen”, citando l’inclusione di elementi della vita reale come i lanciafiamme.

“È tragico. Non genera fiducia tra i registi e lo studio. Leslie Grace è stata fantastica. È una dinamo, un’attrice muscolare perfetta. Tutto ciò che abbiamo girato è stato fatto in effetto reale, ed è stato eccitante perché è proprio l’antitesi della CGI-fest moderna piena di green screen. Sul set di Glasgow hanno fatto girare dei camion dei pompieri alle 3 del mattino per via dei lanciafiamme. Era un film ad alto budget, ma ridotto all’essenziale.”

I commenti di Fraser rivelano che Batgirl si sarebbe distinto da alcuni recenti film tratti dai fumetti optando contro l’uso eccessivo di CGI (almeno nelle scene di Fraser), una scelta che probabilmente avrebbe conquistato molti fan del genere di supereroi stanchi di vedere recitazione di fronte a green screen.

La decisione della Warner Bros. Discovery di cancellare il film di Batgirl da 90 milioni di dollari secondo alcuni non è irreversibile, quindi è possibile che Batgirl possa finalmente vedere la luce del giorno, ma non ci spererei. L’unico modo in cui potrebbe vedere la luce è se trapelasse online.

Mi piace: Mi piace Caricamento...