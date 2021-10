Batgirl: Brendan Fraser sarà Firefly nell’adattamento di HBO Max della vigilante DC

Brendan Fraser si unirà a Leslie Grace in Batgirl di HBo Max. Sebbene non confermato, le fonti lasciano intendere che Fraser interpreterà il supercriminale Firefly nel film.

Fa parte del cast anche Jacob Scipione, che si è recentemente unito in un ruolo misterioso, con Grace a bordo per interpretare Barbara Gordon, alias Batgirl. I registi di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, sono al timone.

Il film uscirà su HBO Max, segnando una delle prime grandi proprietà DC a debuttare esclusivamente sullo streamer. Christina Hodson ha scritto la sceneggiatura con alla produzione Kristin Burr.

Mentre i dettagli della trama sono nascosti, è noto che Barbara Gordon, la figlia del commissario Gordon, sarà il personaggio dietro il mantello in questa versione. Gordon è la versione più consolidata del personaggio di Batgirl ed è stata introdotta per la prima volta nel 1961 come Betty Kane.

Fraser, l’ex star de La Mummia, ha avuto una rinascita nel 2021 iniziata con l’ottenimento del ruolo principale nel prossimo film di Darren Aronofsky, The Whale. Dopo aver terminato la produzione, Martin Scorsese lo ha scelto per un ruolo chiave nel suo prossimo film, Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Di recente è stato anche visto in No Sudden Move di Steven Soderbergh.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...