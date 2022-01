Batgirl: dal set arriva un video leak di una sequenza d’azione tra fuoco e fiamme

Di recente, da quel di Glasgow, ci sono state molte fughe di foto leak a bassa e buona risoluzione che hanno mostrato alcune sequenze delle riprese di Batgirl, il film con Leslie Grace nel ruolo principale e diretto dai registi di Ms. Marvel Adil El Arbi e Bill Fallah.

Abbiamo potuto vedere il first-look al costume, che non ha riscosso fin da subito clamore, ma che l’ha acquisito poi con una serie di foto dal set più convincenti. Successivamente abbiamo potuto vedere anche una serie di altre foto che mostrano la giovane attrice Leslie Grace sul set, mentre stava girando scene di cui ovviamente non conosciamo i dettagli.

Con il via libera in sicurezza per le scene d’azione, abbiamo potuto vedere anche il Firefly dell’amato Brendan Fraser comparire sul set, con la promessa di ridare lustro all’attore per troppo tempo ignorato da Hollywood e di recente tornato alla ribalta grazie anche al movimento #MeToo. Le prime scene in cui Brendan Fraser è comparso, lo vedevano uscire da un palazzo in fiamme con lo stile tipico dello psicopatico villain dei fumetti di Batman, che è palesemente responsabile dell’accaduto.

Di recente una nuova infornata di foto leak dal set ci ha permesso di dare sia un nuovo sguardo al costume, che con ogni foto ci convince sempre di più, e ad una scena d’azione in cui sono coinvolte fiamme molto alte, presumibilmente generate dal noto cattivo che Fraser interpreta.

Qui sotto potete vedere le varie foto:

Lo sviluppo del film è in corso da quasi cinque anni, con Joss Whedon precedentemente incaricato di scrivere e dirigere il progetto fino a quando non si è dimesso a causa della mancanza di progressi. La Warner Bros. si sarebbe poi rivolta alla sceneggiatrice Christina Hodson per scrivere la sceneggiatura dopo aver impressionato lo studio con il suo lavoro su Birds of Prey.

Leslie Grace guiderà il cast di Batgirl nei panni dell’eroina titolare al fianco di JK Simmons che riprenderà il ruolo del commissario della polizia di Gotham City James Gordon. Jacob Scipio sarà presente in un ruolo non ancora rivelato, e come Brendan Fraser interpreterà l’antagonista Firefly. Il duo di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, ha firmato per dirigere il film, annunciato come un’esclusiva HBO Max alla fine del 2020 e previsto per il debutto nel 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...