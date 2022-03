Batgirl: dal set video e foto di uno stunt infuocato e il first-look a Firefly

C’è mai stato un anno migliore per essere un fan di Batman? Oltre a The Batman di Matt Reeves, arrivato oggi 3 marzo 2022 nelle sale cinematografiche, i fan della DC assisteranno anche al ritorno degli uomini pipistrello di Michael Keaton e Ben Affleck in The Flash il 4 novembre.

Ma non è tutto. La Warner Bros. dovrebbe rilasciare Batgirl come primo film in streaming del DCEU su HBO Max questo dicembre, con Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon/Batgirl e l’amatissimo Brendan Fraser de La Mummia nei panni di Firefly.

Oltre a Leslie Grace, Batgirl vede anche JK Simmons dalla Zack Snyder’s Justice League tornare nei panni del padre di Barbara, il commissario Gordon, insieme al Batman di Michael Keaton che possiamo presumere sia collegato a The Flash.

Mentre i fan della DC hanno visto immagini e video dal set di Batgirl con Grace nel suo costume di scena, abbiamo visto veramente poco del buon Brendan Fraser, quindi siamo entusiasti di mostrarvi quello che sembra essere un nuovo filmato dal set delle riprese in quel di Glasgow, che mostra la nostra eroina che insegue Firefly su un camion dei pompieri, con tanto di fiamme che hanno subito fatto pensare a Mad Max ad alcuni fan.

Potete vedere il video qui sotto:

🔥It's Mad Max on the streets of Gotham!🔥 [📹@denishakilloh] pic.twitter.com/q2enJBI8oH — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) March 1, 2022

I’m so happy seeing the heavy use of practical effects for this film #Batgirl https://t.co/IFPAMtLX2f — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) March 3, 2022

What do you think of Brendan Fraser's Firefly costume in #Batgirl? pic.twitter.com/o8db6PlE7d — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) March 2, 2022

Lo sviluppo del film è in corso da quasi cinque anni, con Joss Whedon precedentemente incaricato di scrivere e dirigere il progetto fino a quando non si è dimesso a causa della mancanza di progressi. La Warner Bros. si sarebbe poi rivolta alla sceneggiatrice Christina Hodson per scrivere la sceneggiatura dopo aver impressionato lo studio con il suo lavoro su Birds of Prey.

Leslie Grace guiderà il cast di Batgirl nei panni dell’eroina titolare al fianco di JK Simmons che riprenderà il ruolo del commissario della polizia di Gotham City James Gordon. Jacob Scipio sarà presente in un ruolo non ancora rivelato, e come Brendan Fraser interpreterà l’antagonista Firefly. Il duo di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, ha firmato per dirigere il film, annunciato come un’esclusiva HBO Max alla fine del 2020 e previsto per il debutto nell’inverno del 2022.

