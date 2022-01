Batgirl: ecco alcune prime foto dal set del film DC con Leslie Grace

Batgirl sta iniziando la propria produzione in quel di Glasgow, in Irlanda, e dal set sono emerse alcune immagini con sguardi alla star del film e alcuni particolari che mostrano il Batman presente nella pellicola.

Tre foto sono state pubblicate online da Batgirl Film News, due delle quali presentano un grande murale di Batman in cui il signor Wayne sfoggia un costume molto simile a quello di Michael Keaton in Batman del 1989, seppur con alcune differenze.

Qui sotto i post:

Hold on a second! The mural is of the Dynamic Duo, #Batman & Robin! 🦇 #Batgirl [📸 Andrew Milligan/PA Wire] pic.twitter.com/hmUjgFqFSw — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 10, 2022

Questa immagine di Batman vista sul set di Batgirl dice molto sull’universo in cui si svolge il film di HBO Max. No, questo non è il Bruce Wayne di Robert Pattison, poiché apparentemente è lo stesso Bruce che i fan vedranno in The Flash, quello di Michael Keaton. Lo stesso Bruce che ha affrontato il Joker nel Batman di Tim Burton nel 1989.

Se il personaggio (o almeno una sua versione) era/fa parte del mondo di Batgirl, e lo stesso personaggio sta aiutando anche il velocista di Ezra Miller, allora sembra piuttosto interconnessa come cosa, soprattutto riguardo al futuro dell’universo che Warner sta provando a costruire.

Giravano voci su Keaton come guida della prossima iterazione sul grande schermo della Justice League, e questo avrebbe senso visto che la sua versione di Bruce sembra spuntare ovunque nel DCEU in questo momento. Per quanto riguarda il costume visto sul murales, presenta piccole differenze, ma sostanzialmente sembra proprio il costume del Batman di Tim Burton. Il simbolo pipistrello giallo brillante del film originale di Burton è lì in bella vista, ma nel cappuccio si può vedere delle differenze.

L’altra immagine mostra la star del film Leslie Grace nei suoi abiti da Barbara Gordon, mentre esce da un edificio indossando una maglietta del dipartimento di polizia di Gotham City.

Qui sotto il post:

Leslie Grace was spotted on set in Springburn, Glasgow wearing a Gotham City Police Department T-shirt 🦇 #Batgirl

[📸: Daily Record] pic.twitter.com/DLru6atXXr — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) January 10, 2022

Lo sviluppo del film è in corso da quasi cinque anni, con Joss Whedon precedentemente incaricato di scrivere e dirigere il progetto fino a quando non si è dimesso a causa della mancanza di progressi. La Warner Bros. si sarebbe poi rivolta alla sceneggiatrice Christina Hodson per scrivere la sceneggiatura dopo aver impressionato lo studio con il suo lavoro su Birds of Prey.

Leslie Grace guiderà il cast di Batgirl nei panni dell’eroina titolare al fianco di JK Simmons che riprenderà il ruolo del commissario della polizia di Gotham City James Gordon. Jacob Scipio sarà presente in un ruolo non ancora rivelato, e come Brendan Fraser interpreterà l’antagonista Firefly.

Il duo di Bad Boys for Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, ha firmato per dirigere il film, annunciato come un’esclusiva HBO Max alla fine del 2020 e previsto per il debutto nel 2022.

