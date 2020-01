Batgirl: Gail Simone approva la proposta di Karen Gillan per il film

Non ci sono state molte fughe d’informazioni circa il film di Batgirl che WB ha sviluppato per un po’, ma stando ai rumor Oracle parrebbe essere destinata ad apparire in Titans nel prossimo futuro.

Ma il film che doveva essere diretto e scritto da Joss Whedon, che poi ha visto il regista di Avengers farsi da parte per mancanza di una storia da raccontare, è completamente uscito dai radar ormai da un po’ di tempo, e i fan che vogliono vedere Barbara Gordon sul grande schermo sono ancora in attesa.

Come avete potuto leggere ieri, fra i fan c’è anche Karen Gillan che ha recentemente ammesso che sarebbe interessata a interpretare Batgirl se dovesse interpretare un altro personaggio nei film tratti dai fumetti al di fuori della Nebula del Marvel Cinematic Universe.

Ora, la scrittrice di Batgirl, Gail Simone, si è espressa in sostegno dell’idea della Gillan: “Come uno degli scrittori più longevi di Batgirl, appoggerei totalmente Karen Gillan in quei panni”, ha detto Simone in un tweet. “Sarebbe fantastica come Barbara. Bisogna metterci anche Cass dentro!”.

As one of Batgirl's longest-running writers, I would totally endorse @karengillan as Batgirl. She'd kill as Barbara. Put Cass in there, too! — GAIL SIMONE (@GailSimone) January 17, 2020

Simone conosce una o due cose di Batgirl e della DC Comics, avendo scritto i fumetti di Batgirl per anni a partire dal 2011, e affrontando anche titoli come Birds of Prey e Wonder Woman. Quando alla Gillan è stato chiesto quale altro personaggio dei cinecomics le piacerebbe interpretare lei ha risposto:“Batgirl sarebbe piuttosto forte“, ha risposto semplicemente. Poi le è stato chiesto se le piacerebbe dirigere un film a fumetti e, naturalmente, Barbara è tornata nelle discussioni: “Batgirl sarebbe molto bello. I miei film preferiti di quell’universo sono dark, e il mio preferito è Il Cavaliere Oscuro. Mi piace molto come è stato diretto e mi piacerebbe lavorare così“.

Se finissero per girare il film di Batgirl di cui non abbiamo sentito parlare da molto tempo, Karen Gillan sarebbe davvero un’ottima scelta per il personaggio, anche se saperte che sosteniamo il fanta-casting di Lindsey Morgan da quando lei stessa si è proposta.

