Batgirl: i registi lasciano intendere che il film includerà “il vero Batman”

A quanto pare, Batman sarà presente nel film dedicato a Batgirl.

L’anno scorso Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno realizzato con “Bad Boys for life” il film hollywoodiano di maggior successo del 2020. Con un fatturato di 426 milioni di dollari, circa 348 milioni di euro, nessuno ha fatto meglio del duo belga. E nel frattempo hanno già molti progetti in cantiere.

Al momento, i registi stanno preparando le riprese di Batgirl, il film che realizzeranno per la Warner Bros. Dopodomani spiegheranno i loro piani alla seconda edizione del DC FanDome, un luogo di incontro virtuale per i fan della DC Comics di tutto il mondo. Ma per i fan belgi, i due avevano già uno scoop in serbo sulla loro Batgirl.

Secondo i registi del film, Batgirl includerà “il vero Batman”. Ad Adil El Arbi e Bilall Fallah è stato chiesto da VRTNWS quale Batman farà parte del progetto. Entrambi hanno riso e hanno detto semplicemente “quello vero”. La DC Comics probabilmente approverebbe questa vaghezza. L’intervistatore ha poi chiesto di Ben Affleck, che dovrebbe apparire in The Flash., ed i registi hanno subito sottolineato che molti attori sono Batman in questo momento, e con Michael Keaton di nuovo nel ruolo potrebbe davvero essere un errore di direzione dare una definizione precisa.

Per non parlare della nuova brillante svolta di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne in The Batman. Tuttavia, ci sono alcuni investigatori del web che lasciano intendere sarà la versione quella presente nel film di Batgirl. Ma nulla è stato ancora annunciato ufficialmente. I fan sperano di ottenere nuove informazioni su ciò che accadrà in Batgirl al DC FanDome.

