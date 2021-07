Batgirl: Isabela Merced e Zoey Deutch fra i nomi che la Warner starebbe considerando per la protagonista

La Warner Bros. punta al 2022 per l’inizio della sua nuova espansione in contenuti in streaming, in particolare con aggiunte al DC Extended Universe che interagiranno con le controparti del grande schermo.

Questo prenderà il via con John Cena e Peacemaker così come con Finn Wittrock e Green Lantern Corps, prima che la piattaforma di streaming dia il via all’adattamento di Batgirl.

Il duo di registi di Ms. Marvel, Billal Fallah e Adil El Arbi, porteranno la loro esperienza alla DC una volta terminata la loro prima uscita con i Marvel Studios, anche se i dettagli della storia per il debutto di Barbara Gordon sono ancora in gran parte sconosciuti. Finora, l’unica voce che è uscita ha rivelato che la squadra sta cercando un nuovo Commissario Gordon, il che renderà interessante vedere come il film si adatterà al resto del franchise.

Sebbene non sia ancora arrivato alcun casting ufficiale, le ultime notizie suggeriscono che ciò potrebbe accadere prima piuttosto che dopo.

Deadline parrebbe aver rivelato che la Warner Bros. sta iniziando a testare le attrici, ha iniziato questa settimana, per il ruolo di Barbara Gordon nel film di Batgirl. L’elenco include nomi come Isabela Merced, Zoey Deutch, Leslie Grace e forse Haley Lu Richardson.

