Batgirl: Ivory Aquino è stata scelta per il ruolo di Alysia Yeoh nel film HBO Max

Barbara Gordon ha ufficialmente trovato la sua coinquilina.

Ivory Aquino (“Tales of the City”, “When We Rise”) è stata scelta per il film di HBO Max, Batgirl, per il ruolo di Alysia Yeoh, la migliore amica della supereroina titolare, alias Barbara Gordon.

Sia Aquino che Yeoh sono transgender, il che segna la prima volta che un adattamento cinematografico live-action di un titolo della DC Comics presenterà un personaggio apertamente trans. Yeoh è apparso per la prima volta in un numero del 2011 di Batgirl scritto da Gail Simone e disegnato da Ardian Syaf.

La notizia del casting di Aquino è trapelata per la prima volta online a metà gennaio dopo che Grace ha pubblicato una foto dal set del film nelle sue storie di Instagram, taggando Aquino e sottotitolando lo scatto (di due donne che attraversano la strada).

Ci sono stati diversi passi avanti nell’ampliamento della rappresentazione LGBTQ+ negli adattamenti dei supereroi negli ultimi anni, specialmente in televisione. La serie della CW Supergirl, appunto. includeva la prima super-eroina trans in TV, Dreamer, interpretata da Nicole Maines, e la sorella della super-eroina titolare, Alex Danvers (Chyler Leigh), è venuta allo scoperto come lesbica nella seconda stagione.

Il personaggio principale della The CW, Batwoman, è sempre stata apertamente lesbica, sia quando veniva interpretata da Ruby Rose che da Javicia Leslie nelle stagioni successive. La serie animata DC “Harley Quinn” ha concluso la sua seconda stagione con il momento che molti fan aspettavano, la conclusione del flirt fra Harley e Poison Ivy e la rivelazione dei loro sentimenti.

Insomma, l’inclusività realizzata con un senso narrativo all’interno dei prodotti targati DC non è esattamente una cosa nuova.

